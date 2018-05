Rossi anuncia su retirada del Mundial de MotoGP en 2020

Valentino Rossi considera que su retirada del Mundial de MotoGP se producirá en 2020. Así lo ha anunciado en una entrevista en la televisión británica BT. Esta fecha coincide con la finalización del contrato que el piloto italiano de Urbino tiene con Yamaha.

Precisamente, la firma de este contrato tuvo lugar en fechas recientes y Rossi ha reconocido que no fue una decisión sencilla. "No fue fácil. Fue más difícil que otras veces porque, quizá, era el último contrato y después de este no habrá otro. Sé que es difícil lograr el décimo título, pero decidí intentarlo. Hay que afrontar desafíos difíciles y depende mucho del estado de la moto. Lo que me gusta es la sensación que tengo cuando llega el fin de semana de carrera, cuando gano o cuando consigo subir al podio", ha declarado Valentino Rossi.

Por otra parte, sobre el Gran Premio de Francia que se disputa este fin de semana en Le Mans, Valentino Rossi ha afirmado que espera ser "más competitivo que en el anterior gran premio -España-".

"Espero ser un poco más competitivo que en el anterior gran premio, pero no sé dónde estamos en comparación con las otras motos, así que será interesante averiguarlo pero como siempre nos esforzaremos al máximo para que sea un buen fin de semana de carreras", manifestó en la nota de prensa de su escudería Rossi.

"Sobre el papel deberíamos ser rápidos en Le Mans, pues la Yamaha funciona bien allí, pero en nuestra situación es difícil de predecir ya que nuestros rivales son fuertes, así que ya veremos cuál será nuestro potencial", recordó el piloto italiano.