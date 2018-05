Márquez: "Tenía ganas de hablar en pista"

.@marcmarquez93: "Quería una carrera tranquila, así no hay que hablar. Tenía una especial motivación en esta carrera y de hablar en pista que es donde se me da mejor". #MotoGP #AMEmovistarMotoGP pic.twitter.com/SKWcIlK3yg — MotoGP en Movistar+ (@movistar_motogp) 22 de abril de 2018

"Tenía una especial motivación en esta carrera". Vídeo: Twitter/Movistar

Así ha sido la celebración en el podio. Vídeo: Twitter/MotoGP

El piloto español de MotoGP(Repsol Honda) ha afirmado después de suen el, que teníafirmar "un gran fin de semana", tras su sanción de tres posiciones en la parrilla por su incidente en la calificación cony con lo ocurrido en Argentina aún caliente esta semana."Ha habido un momento en el que tenía 6-7 segundos y he decidido conservar, hemos hecho un gran fin de semana., tenía ganas de hablar en pista, y lo hemos hecho bien, y a seguir en Europa", indicó en los micrófonos de Movistar Plus.Tras todo lo sucedido en Argentina hace dos semanas, donde chocó con varios pilotos y por último con unque abrió una caja de truenos contra el español, Márquez habló de lo que sentía y de su salida en Austin, la cual tuvo que ser desde cuarta posición por una sanción de Dirección de Carrera."Al final de recta he llegado segundo. Ha sido una de mis mejores salidas, porque con la adrenalina, la rabia me saca más y quería liderar y tirar desde el principio", aseguró. El de Cervera fue el primero en probar la nueva exigencia de los comisarios tras estorbar a Viñales el sábado."Quería una carrera tranquila, me sentía tan bien, con opciones, con ritmo, para abrir distancia.manifestó sobre la carrera, la cual dominó sin discusión para estirar a un seis de seis sus GP triunfales en Austin.La primera victoria de la temporada pone a Márquez segundo del Mundial a un punto del nuevo líder,(Ducati). "Sin hacer ruido, Dovi está líder y. Siempre es bueno estar delante y tener un comodín, y estar a un punto del líder", afirmó.", apuntó para finalizar sobre la vuelta de honor, en la que llevó una bandera en recuerdo al malogrado Nicky Hayden, campeón del mundo de 2006 con Honda.