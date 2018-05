Marc Márquez conquista por sexta vez consecutiva el GP de Las Américas

.@marcmarquez93 intratable en Austin y primera victoria de la temporada para el de Cervera. Hace el 6 de 6 en este circuito y triunfo 36 en 93 carreras en la categoría reina. #MotoGP #AMEmovistarMotoGP pic.twitter.com/Rj6YJTgWRW — MotoGP en Movistar+ (@movistar_motogp) 22 de abril de 2018

Primera victoria del año de Marc Márquez Vídeo: Twitter/Movistar

Viñales y Rossi alcanzan a Iannone

Caída de Alex Rins

Marc Márquez rinde homenaje al fallecido Nicky Hayden. Vídeo: Twitter/MotoGP

El español(Repsol Honda RC 213 V) sumó, en el Gran Premio de Austin disputado en el circuito de Las Américas, suaño y el sexto consecutivo en este escenario para dejar bien claro que a pesar de todas las penalizaciones que le pongan el que manda es él.En el campeonato del mundo y tras el "cero" de Cal Crutchlow, la quinta plaza del italiano(Ducati Desmosedici GP18) le permite ser líder del campeonato con un punto de ventaja sobre el de Repsol Honda.Ni la penalización de perder tres posiciones en la formación de salida pudo con Marc Márquez cuando se apagó el semáforo, pues como un auténtico misil se coló entre sus rivales(Yamaha YZR M 1), que salió primero, ni el francés Johann Zarco (Yamaha YZR M 1) sin que pudieran evitarlo.El italiano(Suzuki GSX RR), segundo en los entrenamientos, se situó líder, pero apenas duró media vuelta, hasta que el piloto de Repsol Honda vio el hueco necesario para pasarlo sin problemas y así evitar una nueva penalización, que parecen estar convirtiéndose en susen este inicio de temporada.Márquezy a partir de ahí completó la primera vuelta ya en cabeza para comenzar a marcar su ritmo mientras por detrás se iban colocando todos sus rivales, primero Iannone, inicialmente pegado a él, después Viñales, el británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V) y el italiano(Yamaha YZR M 1).(Repsol Honda RC 213 V) que salía noveno, recuperó una posición en la primera vuelta y se colocó en cola del grupo de cabeza sin demasiados problemas para intentar aguantar el ritmo sin forzar la mano derecha, todavía en unas condiciones muy precarias tras laa la que se tuvo que someter.Iannone intentó al menos en una ocasión doblegar a Márquez, pero se coló en la curva once y el español recuperó la primera plaza para, a partir de ese momento, optar por forzar su ritmoen pos de su sexta victoria consecutiva en el Circuito de Las Américas.Tras Márquez e Iannone, se quedó el dúo de pilotos oficiales de Yamaha, Viñales y Rossi, con un cuarteto detrás de ellos integrado por Zarco, el italiano Andrea Dovizioso, Crutchlow y Pedrosa, con(Ducati Desmosedici GP18) un poco más rezagado y con Alex Rins (Suzuki GSX RR) esperando el momento para superarlo.Y si Márquez ejerció con solvencia su condición de líder en Austin, no hizo lo propio en la segunda plaza Andrea Iannone, que vio cómo en la quinta vuelta se le "echaban encima" tanto Viñales como Rossi, casi en el mismo instante en el queen la pelea por la novena plaza.En la séptima vuelta, Viñales superó a Iannone y se situó segundo, pero ya con más de cuatro segundos de desventaja sobre el piloto de Repsol Honda y sin que tras ellos se produjesen más cambios de situación destacables, con Tito Rabat (Ducati Desmosedici GP17) undécimo, Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) decimocuarto, Pol Espargaró (KTM RC 16) tras él y(Ducati Desmosedici GP17) en una discreta decimonovena plaza.Una vuelta más tarde, la carrera perdió delante a uno de sus protagonistas, el hasta hoy líder del mundial, el británico, quien se fue al suelo en la curva de entrada a la recta de meta si bien pudo arrancar su moto y continuar desde la vigésimo primera posición (acabó decimonoveno), no así el malasio Hafizh Syahrin (Yamaha YZR M 1), que se tuvo que retirar, aunque sin daños físicos de consideración.Poco a poco y con Marc Márquez destacado, el resto de posiciones se fueron consolidando, Maverick Viñales, Andrea Iannone, Valentino Rossi, Johann Zarco, Andrea Dovizioso, Dani Pedrosa, Alex Rins y Jorge Lorenzo en ese orden, y así pareció que iba a ser hasta el final de la prueba, programada a veinte vueltas.Pero en la vuelta once, curva doce, ese orden, hasta ese momento octavo, que intentó volver a la carrera pero no pudo y, desanimado, tuvo que volver andando hasta su taller.Lorenzo acabó peleando en un cuarteto integrado junto a Rabat, el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP16) y Aleix Espargaró por la octava posición,, hasta que se quedó descolgado de todos en tierra de nadie y en una más que discreta undécima plaza, cuando sus aspiraciones al llegar a Austin eran "si todo va bien" pelear por el podio e incluso la victoria.La victoria de Marc Márquez, la sexta consecutiva en Austin y la décima en territorio estadounidense, fue incuestionable, con un bonito recordatorio alal llevar durante la vuelta de celebración del triunfo una bandera de los Estados Unidos con su dorsal "69".Junto a Márquez en el podio Viñales e Iannone, con Rossi en cuarta posición por delante de Dovizioso, Zarco y un más que meritorio Pedrosa, mientras que tras él acabó Rabat, que en la última vuelta adelantó a Miller.Aleix Espargaró fue décimo, con Jorge Lorenzo undécimo, Pol Espargaró decimotercero y Álvaro Bautista arrancando un punto merced a la decimoquinta posición.