¿Qué supone para el Palma Futsal recibir el Premi Diario de Mallorca?

Estamos muy felices. Un reconocimiento de un medio de comunicación tan importante como Diario de Mallorca de la comunidad en la que el Palma Futsal tiene su hogar nos enorgullece porque te sientes reconocido, ya no solo por los medios, también por la sociedad mallorquina. Y esto nos indica que el camino que estamos recorriendo es el correcto.

¿En qué le ha cambiado la vida el título de campeón de Europa?

Han cambiado muchas cosas, ha habido un antes y un después de la consecución de la Copa de Europa. A nivel internacional, tanto deportivo como social, el Palma Futsal está visto de otra manera, pero a la misma vez no ha cambiado nada. El club sigue teniendo la misma esencia de un grupo de gente que tiene la ilusión y unas ganas de seguir mejorando como si no hubiéramos ganado nada. La Copa de Europa ha sido un accidente dentro de este proceso de crecimiento, de ponerle pasión a todo lo que hacemos, y siempre hemos trabajado para sentirnos orgullosos de nosotros mismos. El premio gordo lo hemos peleado y, además, lo hemos conseguido en Mallorca, pero se mantiene nuestra hoja de ruta a nivel interno.

La afición sigue respondiendo porque han alcanzado el tope de 3.300 abonados. En Son Moix no caben más.

Esa es una de las cosas de las que más orgullosos estamos. Ahora 3.300 socios parecen una ‘animalada’, pero quiero recordar que en los últimos años, sin ser campeones de Europa y siendo los más desgraciados del mundo tras perder tandas de penaltis y finales, teníamos 3.100. Hemos sido capaces de ilusionar a una isla, crear cultura de fútbol sala y en los últimos diez años hemos pasado de mil abonados a los 3.300 de ahora. Y la isla nos ha reconocido el trabajo siendo fiel al club.

¿Qué pensaría el añorado Miquel Jaume al ver las cotas que ha alcanzado el Palma Futsal veinticinco años después de que lo fundara?

Miquel siempre nos decía, algo que a mí me costaba entender, que lo importante era el camino, no el objetivo. Creo que de lo que está más orgulloso Miquel, sobre todo después de lo que sucedió con su marcha, la pandemia y con muchos fracasos deportivos, algunos injustos, es que hemos seguidos nuestro camino para tratar de ser mejores. Y seguro que le hubiera gustado mucho vivir esta Copa de Europa.

Toca reinventarse después de tantas bajas en la plantilla que ha sido campeona de Europa.

El Palma Futsal es un experto en reinventarse año tras año. De los catorce años que llevo como director deportivo nos han desmantelado el equipo cuatro, cinco o seis veces. Queremos estar entre los grandes, pero siendo conscientes de que los jugadores que vienen tienen que crecer aquí y tenemos que adelantarnos a los demás. Vamos a seguir con esta filosofía. Lo importante es el club, nuestro ADN, más que los jugadores que pueda haber en cada momento.

Es una pregunta para el técnico Antonio Vadillo, pero ¿cree que con estos cambios de jugadores les tocará variar el estilo de juego?

La mayor virtud de Vadillo año tras año es sacar el mayor rendimiento a los jugadores que ha tenido. El año pasado parecía que se acababa el mundo porque se habían ido Nunes e Higor, dos de los mejores de la historia del club, y fue el más bonito con la consecución de la Champions. Vadillo siempre ha tenido la capacidad de adaptarse y crear equipos competitivos con lo que ha tenido.

El listón está muy alto. ¿Teme que se le exija volver a ser campeón de Europa o la Liga?

No lo tememos. Lo lógico es que vayamos a peor después de ganar una Champions, pero el listón nos lo ponemos nosotros con nuestra propia exigencia. Sabemos que alguna vez tendremos años difíciles porque es complicado mantener este nivel, por lo que tendremos que estar preparados.

El Palma Futsal también ayuda a otros deportes minoritarios a través de la Fundació Miquel Jaume

Eso es una pasada. Que la Fundación de un equipo de fútbol sala, que ya es un deporte minoritario de por sí, esté dando apoyo a once equipos de ocho o nueve modalidades de deportes como el waterpolo, voley femenino, atletismo es increíble. Tenemos alrededor de 2.700 deportistas y la labor que se está haciendo en la promoción de los valores y del deporte es fantástica.

Las futbolistas de la selección Mariona Caldentey, Cata Coll y Patri Guijarro también reciben el Premi Diario de Mallorca. ¿Cómo ha vivido el Palma Futsal toda la crisis que ha surgido en la Federación Española?

Es muy triste que un éxito tan grande como ser campeón del mundo se haya visto empañado con lo que ha pasado, tanto para ellas como deportistas como para la sociedad española. Y entiendo que haya gente en la Federación que esté asumiendo la responsabilidad de lo que ha pasado.