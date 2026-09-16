La UIB suspende las actividades al aire libre por la alerta naranja

La Universitat de les Illes Baleares (UIB) ha suspendido este miércoles las actividades universitarias al aire libre, salidas de campo y actividades en el medio marino a partir de las 13.00 horas por la alerta naranja por fuertes lluvias.

La UIB ha señalado este miércoles en un comunicado que el acto inaugural del ciclo en el Aula de Natura, previsto para las 16.00 horas de este miércoles, también ha quedado cancelado por la suspensión de las actividades al aire libre.

El campus de la UIB ya sufrió los estragos del temporal de lluvia y viento de la pasada semana. Los mayores daños se registraron entonces en el aparcamiento de Guillem Cifre, donde varias placas solares salieron volando.

Fuertes precipitaciones

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso naranja --peligro importante-- en el sur de Mallorca por fuertes lluvias que pueden dejar acumuladosde 30 litros por metro cuadrado en una hora.

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El aviso se activará a partir de las 13.00 horas y se extenderá hasta las 21.00 horas de este miércoles.