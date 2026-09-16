Son Sant Joan para los mallorquines

Si le preguntas a ChatGPT cuál es la principal maldición de Mallorca, a elegir entre la Vía de Tortura, Son Espases o Son Sant Joan, le estallará el cerebro virtual y te denunciará por maltrato digital. El engendro aeroportuario Aena es una empresa pública, que no semipública, controlada por el PSOE y los fondos buitre con quienes mantiene una alianza fraternal de objetivos compartidos.

Por tanto, la enésima ampliación del depredador Son Sant Joan anunciada por el ministro X habría hundido por sí sola la campaña de Rosario Sánchez a la presidencia de Balears, si hubiera contado con la menor posibilidad de partida. La candidata (por llamarla de alguna manera) socialista compite en hipocresía con Marga Prohens, que solo pedirá cogestión aeroportuaria hasta que Aena pase a ser controlada por el PP y los mismos fondos buitre de antes.

Mallorca no es una sola ciudad, como cantan los poetas sobrevenidos a la saturación, sino un solo aeropuerto con una isla adherida, una aerotrópolis. La reclamación de los nativos debe alejarse de cogestiones etéreas para demandar un trato preferente a los mallorquines en Son Sant Joan. Acceso inmediato, carriles rápidos, embarque preferente, crear la ficción de un presidio al servicio de su entorno. Ya que todos los indígenas padecen al monstruo aeroportuario, que algunos lo disfruten mínimamente.