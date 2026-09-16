El PSIB propone que los residentes con tarjeta suban antes que los turistas a los buses de la EMT

La saturación en los buses urbanos de Palma es una constante diaria que hace años que perdura. Hoy, el secretario general de la Agrupación Socialista de Palma (ASP) y candidato a la alcaldía, Iago Negueruela, ha presentado una propuesta por si gobiernan en 2027: que los residentes con tarjeta suban primero a los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y, después, los turistas. «Ya existen las tarjetas, el mecanismo para hacerlo posible», ha asegurado Negueruela.

Así, y aprovechando la Semana de la Movilidad, el candidato ha puesto sobre la mesa una medida que prioriza a los residentes antes que los turistas y asegura que se complementará con «más autobuses y nuevos mecanismos de movilidad pública para tener más capacidad».

«Este verano ha estado masificado, supermasificado, y el alcalde no ha hecho nada, ha reforzado los servicios destinados a los turistas y no ha pensado en los trabajadores y las trabajadoras. La movilidad pública no está dando la respuesta que reclama la ciudadanía. Por eso, es el momento de empezar a hablar de una movilidad diferente para Palma y con medidas a corto y medio plazo», ha afirmado el candidato a la alcaldía.

El objetivo es: «Dar preferencia a la gente que va a trabajar, que va al médico, que tiene que utilizar el transporte público». Negueruela ha puesto un ejemplo: «Hay mucha gente que trabaja en el aeropuerto y, cuando tiene que volver a casa, no puede coger el autobús porque la parada está llena de turistas, como ocurre en s'Arenal o en la plaza de la Reina».

Para el candidato a la alcaldía: «Los turistas tienen que poder acceder al servicio público, pero creemos que los residentes deben subir primero». «Los socialistas, a diferencia del alcalde, pensamos más en los trabajadores y las trabajadoras de la hostelería que tienen que ir desde los barrios hasta s'Arenal que en los turistas que van a s'Arenal. Si un trabajador llega tarde al trabajo, tiene un problema. Si un turista llega más tarde a pasear por Palma, no tiene ningún problema», explica Negueruela.

La medida ya se aplica en otras ciudades europeas como Venecia. «Es legal, se ha puesto en marcha en ciudades que tienen importantes problemas de masificación, que han sufrido protestas vecinales y que han tenido que tomar medidas drásticas. La EMT no es un servicio turístico, la EMT tiene que ser un servicio pensado para la ciudadanía», ha concluido el candidato a la alcaldía.