Las obras del primer tramo del segundo cinturón de Palma arrancarán en 2027 y durarán entre tres y seis años

Más asfalto y carreteras en Mallorca para solucionar la congestión. Tras varios años en un cajón, las obras del primer tramo del segundo cinturón de Palma, en el Coll d’en Rabassa, arrancarán en 2027. El nuevo trazado conectará la autopista de Llucmajor (Ma-19) con la carretera de Inca (Ma-13).

El anuncio se hizo en un acto celebrado en el Palau de Congressos con indisimulados aires electorales, donde la presidenta del Govern, Marga Prohens, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, se reunieron para vanagloriarse del inminente inicio de unas obras que, según aseguran, ayudarán a desatascar la Via de Cintura, por la que circulan unos 185.000 vehículos diarios.

El proyecto del primer tramo del Segundo Cinturón, una de las iniciativas más importantes y ambiciosas en materia de carreteras del Consell de Mallorca, contará con dos fases. En la primera se habilitará el enlace con la autopista de Levante para alejar la carretera de las viviendas de la calle Cardenal Rossell. Esta actuación tendrá un coste de 90 millones de euros y un plazo de ejecución de 34 meses.

En la segunda fase se construirá un túnel de cerca de un kilómetro, acompañado de una zona verde, con una inversión prevista de 260 millones de euros y un plazo de ejecución de 40 meses. En total, 350 millones de euros y entre tres y seis años de obras, ya que las dos fases se solaparán y, por tanto, no durarán los 76 meses que resultan de sumar ambos plazos. Sin embargo, todavía no se ha concretado en qué momento comenzará cada una.

Galmés pecó inicialmente de optimismo y aseguró que las obras empezarían a finales de este año. Laura Montaner, jefa del Servicio de Planificación y Proyectos del Consell de Mallorca, tuvo que corregir la fecha y posteriormente situó el inicio, si todo va bien, ya entrados en 2027. Las dos fases saldrán próximamente a exposición pública.

Las obras se realizarán en una zona de gran tránsito, donde se encuentran Mercapalma y el centro comercial FAN Mallorca, además de estar situada cerca del aeropuerto.

Montaner ha detallado que la primera parte de la obra, desde las proximidades del Molinar hasta las inmediaciones del aeropuerto, consiste en la mejora de la Ma-19, con intervenciones como nuevos pasos elevados. La segunda corresponde a la Ma-30 e incluye el tramo soterrado y la conexión con la Ma-19.

La Ma-19 ganará un carril más por sentido hacia la mediana y se habilitarán nuevos ramales hacia la zona comercial, la Ma-30 y el túnel. El proyecto también deberá adaptarse al punto donde se emplazará en el futuro la estación del tren de Migjorn, para hacer compatible el trazado de la carretera con el del futuro tren de Llucmajor.

El recorrido de ambos proyectos, redactados e ideados por separado, y con diferentes plazos de construcción, confluirá en un punto cercano a la salida hacia el Coll d'en Rabassa El trazado del tren de Llucmajor, que finalizará sus obras en 2032, está previsto que salga desde el Conservatorio de Palma, que tenga una parada en la Porciúncula y que conecte el centro de la ciudad con la barriada de Son Gotleu (con un túnel subterráneo), el Coll d'en Rabassa y el aeropuerto de Son Sant Joan, entre otros puntos.

La fase 2 contempla actuaciones de movilidad tanto soterradas como en superficie, aunque su elemento más destacado será el túnel de 900 metros, con una zona verde sobre su cubierta. «Un gran bulevar», lo ha definido Montaner. El proyecto verde ha sido, de hecho, uno de los elementos en los que más han hecho hincapié los responsables políticos durante la presentación: «Para crear una ciudad amable».

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha definido el Segundo Cinturón de Palma como «un reto de movilidad» y no ha desaprovechado la ocasión para volver a cargar contra la supuesta herencia recibida del Pacte de Progrés. «Durante ocho años ha estado el proyecto en un cajón», ha afirmado Galmés, quien también ha defendido que la actuación cuenta con «un amplio consenso de la sociedad mallorquina».

«España ens roba»

El presidente del Consell de Mallorca se ha hecho suyo uno de los lemas más utilizados por el independentismo catalán y ha asegurado que «España nos ha robado los 300 millones de euros correspondientes al convenio de carreteras». Una reivindicación que también ha compartido la presidenta del Govern, Marga Prohens.

«Han de dar respuesta a lo del convenio de carreteras. Se nos trata peor que a otras comunidades de España y pedimos el importe», ha reclamado Prohens, que ha defendido que esos 300 millones servirían para financiar casi en su totalidad este proyecto.

La presidenta ha reclamado que los recursos regresen a Mallorca y ha defendido que las instituciones insulares han decidido seguir adelante con el proyecto para no quedarse de brazos cruzados. «No podemos esperar la respuesta del Gobierno esperando unos recursos que son nuestros», ha señalado.

La presidenta del Govern también ha subrayado la importancia de mejorar los accesos a Palma, al considerar que la capital presta servicios al conjunto de los habitantes de Mallorca. También ha defendido la necesidad de ofrecer alternativas ante el fuerte crecimiento de la población de la isla en los últimos años.