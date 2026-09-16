Este es el municipio de Mallorca donde hay más presión para encontrar un piso de alquiler: no es Palma

Los altos precios del alquiler en Palma están cambiando poco a poco el mapa de la vivienda en Mallorca. Cada vez más miradas se dirigen hacia otros municipios de la isla y, según los últimos datos de Idealista, Inca destaca especialmente: allí la presión de la demanda sobre la oferta disponible es mayor que en Ciutat, con un precio medio de 12,9 euros por metro cuadrado, frente a los 19,3 euros de Palma.

El dato procede del análisis de demanda relativa elaborado por el portal inmobiliario durante el segundo trimestre de 2026, que sitúa a Inca como la localidad de Baleares con mayor presión de potenciales inquilinos sobre las viviendas disponibles en el mercado del alquiler.

Inca gana protagonismo en el mercado del alquiler

El fenómeno que se observa en Mallorca se repite en buena parte de España. Según Idealista, en 27 provincias existe al menos una localidad que registra una mayor demanda relativa de alquiler que su respectiva capital. La capital del Raiguer se suma así a localidades como Getafe, en Madrid; Cornellà de Llobregat, en Barcelona; o Vélez-Málaga, en Málaga, donde la presión sobre la oferta disponible supera a la de las grandes ciudades de su provincia.

Uno de los factores que comparten muchos de estos municipios es un precio del alquiler inferior al de las capitales, circunstancia que puede convertirlos en una alternativa para quienes buscan una vivienda más asequible.

En Mallorca, la diferencia entre Inca y Palma asciende a 6,4 euros por metro cuadrado al mes. Tomando como referencia un piso de 80 metros cuadrados, el precio medio resultante rondaría los 1.032 euros mensuales en Inca, frente a aproximadamente 1.544 euros en Palma. La diferencia sería, por tanto, de unos 512 euros al mes, siempre a partir de los precios medios por metro cuadrado publicados por Idealista.

El alquiler sigue subiendo en Palma

Los datos llegan además en un contexto de encarecimiento del alquiler. Según el informe de precios de Idealista correspondiente a agosto de 2026, las rentas aumentaron un 5,8% interanual en España.

En Palma, el incremento fue incluso ligeramente superior, del 5,9%, mientras que el precio medio del alquiler se mantiene entre los más elevados de las capitales españolas analizadas.

Al mismo tiempo, la oferta de viviendas de alquiler disponible en Palma registró un aumento interanual del 8%, según los datos correspondientes al segundo trimestre recogidos por el portal inmobiliario.

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Pese a esa evolución de la oferta, los precios continúan en niveles elevados y la búsqueda de alternativas fuera de Palma cobra cada vez mayor protagonismo.