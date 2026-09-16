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Llegan cinco pateras con 58 migrantes a Baleares

Un total de 139 personas han alcanzado las costas baleares a bordo de 11 embarcaciones entre el martes y el miércoles

Un agente de la Guardia Civil, junto a una patera localizada en Balears, en una imagen de archivo. | DM

Un agente de la Guardia Civil, junto a una patera localizada en Balears, en una imagen de archivo. | DM / DM

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Redacción Mallorca

EFE

Las fuerzas de seguridad han rescatado a un total de 58 migrantes llegados en cinco pateras a Baleares en las últimas horas,. Dos de las embarcaciones han sido localizadas en Formentera, otras dos en Cabrera y una en la Colònia de Sant Jordi, al sur de Mallorca. En total, entre el martes y la madrugada de este miércoles, han llegado a las islas un total de once embarcaciones con 139 migrantes a bordo.

La primera de estas cinco pateras se localizó a las 21:48 horas de ayer, según informó la Delegación del Gobierno. La Guardia Civil del Puesto de Formentera y agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic) interceptaron o a 9 personas de origen magrebí, en zona de línea de costa en Playa de Es Caló, en Formentera.

Pocas horas después, sobre las 23:50 horas, el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo rescataron a 12 migrantes de origen magrebí, en el mar, a 3 millas al sur de la isla de Cabrera.

A estas dos embarcaciones hay que sumarle la llegada de otras tres durante la madrugada de este miércoles. Una, con 18 pesonas a bordo de origen magrebí, era interceptada a las 01:10 horas en la línea de costa de la Colònia de Sant Jordi, por agentes de la Guardia Civil de Santanyí, de la Usecic y agentes de la Policía Local de ses Salines.

Sobre las 02:05 horas, guardias civiles de Santanyí y efectivos de la Usecic y de Salvamento Marítimo localizaban otra patera tres millas al sur de Cabrera con 7 migrantes magrebíes.

Finalmente, a las 04:00 horas ha sido interceptada en Es Copinar, en Formenteral la última embarcación en la que viajaban 12 personas de origen magrebí. Han intervenido la Guardia Civil del Puesto de Formentera y de la Usecic.

5.515 migrantes han llegado a las islas este 2026

En lo que va de año han llegado al archipiélago 321 pateras con 5.515 migrantes, según datos facilitados por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares.

Noticias relacionadas

En 2025, arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024.

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  • migrantes
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