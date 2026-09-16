El fiscal pide a la Audiencia de Palma que el líder de la estafa de Lujo Casa siga preso para cumplir la mitad de la condena

El fiscal Anticorrupción de Baleares, Juan Carrau, solicitó ayer a la Audiencia de Palma que el líder de la gran estafa inmobiliaria de Lujo Casa en Mallorca, un fraude cifrado en más de dos millones de euros que dejó más de 200 afectados con promociones fantasma en toda la isla en 2015 y 2016, Carlos García Roldán siga preso para cumplir la mitad de la condena, es decir siete años y cuatro meses.

El cerebro del entramado, conocido como ‘Charly’, sentenciado el pasado diciembre a 14 años y nueve meses de cárcel por un delito continuado de estafa agravada en concurso con otro continuado de falsedad en documento privado, pertenencia a grupo criminal, insolvencia punible y blanqueo de capitales, fue detenido el jueves de la semana pasada, 10 de septiembre, tras permanecer recluido y fugado de la Justicia durante nueve meses en casa de su madre, en Calella, en la provincia de Barcelona. El prófugo ingresó en el centro penitenciario barcelonés de Brians, en cumplimiento de una orden del tribunal de la Sección Segunda de Palma, que lo había puesto en busca y captura en diciembre de 2025, una vez se hizo público el fallo y no compareció a la vista en la que debía decidirse su encarcelamiento.

El cabecilla de una de las mayores estafas inmobiliarias de Baleares ya ha estado en prisión preventiva más de tres años y diez meses, casi los cuatro años que es lo máximo que permite la ley, y la sentencia aún no es firme. Por ello, la fiscalía y los abogados de las acusaciones particulares reclamaron ayer a la Audiencia Provincial que Carlos García Roldán continúe entre rejas para cumplir la mitad de la condena, en concreto, siete años y cuatro meses. De esta manera, si se restan los casi cuatro años que ha estado preventivo, existe un margen de tres años en el que tanto el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) como el Tribunal Supremo podrán pronunciarse para resolver los respectivos recursos de apelación y casación y se declare finalmente la firmeza del fallo. Además, al tratarse de una causa con preso, la tramitación será más ágil.

El ministerio público y las acusaciones destacaron en la vista celebrada ayer por la mañana en el Palacio de Justicia de Palma que los hechos son muy graves, la condena muy alta y el riesgo de fuga elevadísimo, ya que ‘Charly’ estuvo huido en dos ocasiones: una en 2018 cuando se marchó a Colombia en el momento de estallar el caso y fue arrestado dos años después; y otra, el pasado diciembre, cuando se escondió en casa de su madre en Calella.

El líder de la macroestafa de Lujo Casa compareció ayer ante el tribunal a través de videoconferencia desde la cárcel barcelonesa. Escuchó los alegatos del fiscal, de los letrados de la acusación, entre ellos Tomeu Salas, que representa a un centenar de perjudicados, y de su abogado defensor, Mateu Ventayol.

Se opone a estar preso

La defensa se opuso a que ‘Charly’ siga encarcelado. El letrado planteó ante la Sala que existen otras medidas menos gravosas que la prisión y señaló que la sentencia todavía no es firme y está pendiente de los recursos. Según su versión, su representado ya ha permanecido preso preventivo casi cuatro años, lo máximo que establece la ley, y argumentó que esta última vez Carlos García Roldán no ha protagonizado una fuga internacional. Según indicó, el hombre se quedó en casa de su madre, que es una persona dependiente, por razones humanitarias.

Por último, el abogado defensor pidió que, en el caso de que se le prorrogue el encarcelamiento, ‘Charly’ pueda estar interno en un centro penitenciario en Cataluña por motivos de arraigo para estar cerca de sus familiares.

El tribunal recalcó en su sentencia que Carlos García Roldán era “la cabeza pensante” del grupo, con control e intervención “en todas las decisiones de calado”. El líder “asume una posición de máximo dominio del hecho: idea el plan defraudatorio, se sirve del entramado societario para captar anticipos de compradores, decide el destino de los fondos, dirige las operaciones de vaciamiento patrimonial y participa en los actos de blanqueo. Es el principal interlocutor con los inversores, quien diseña y mantiene la apariencia empresarial de solvencia y normalidad negocial pese a conocer la inviabilidad objetiva de las promociones”, según la Sala.