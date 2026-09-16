'Espacio común, sentido común': la nueva campaña para fomentar el civismo en el transporte público

El Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM) ha puesto en marcha la campaña 'Espacio común, sentido común', una iniciativa destinada a fomentar el civismo y la convivencia en los servicios de bus, tren y metro de la red del TIB.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, el transporte público es un espacio compartido por miles de personas que cada día utilizan la red del TIB para desplazarse.

El incremento del número de usuarios pone de manifiesto la importancia de garantizar una buena convivencia y de recordar que el comportamiento individual contribuye a hacer que el viaje sea mejor para todos.

Responsabilidad compartida

Con el lema 'Espacio común, sentido común' y el subtítulo 'El mejor viaje lo hacemos entre todos', el Consorcio hace hincapié en la responsabilidad compartida de los usuarios y en la necesidad de mantener unas pautas básicas de respeto durante los trayectos.

La campaña pone el foco en comportamientos cotidianos que pueden marcar la diferencia. Así, se recuerda a los usuarios la importancia de escuchar música con auriculares, ceder el asiento a las personas que más lo necesitan y respetar la cola en la hora de subir al bus. También se hace un llamamiento a tratar con cuidado los vehículos y las paradas, a no subir los pies a los asientos y a evitar comer durante el trayecto.

El respeto hacia el personal de conducción y el resto de usuarios es también uno de los ejes de la iniciativa. En este sentido, recuerdan que el buen funcionamiento del transporte público requiere la colaboración de todo el mundo. La campaña también incide en la importancia de viajar siempre con el correspondiente título de transporte.

Difusión en redes y soportes gráficos

Se difundirá principalmente a través de las redes sociales y de diferentes soportes gráficos presentes en los vehículos y en las instalaciones de la red del TIB.

Noticias relacionadas

Con esta iniciativa, el Consorcio quiere trasladar que el transporte público es un espacio de todos y la manera como cada uno actúa tiene un impacto en el resto. Por ello, el CTM anima a los usuarios a hacer del respeto, la responsabilidad y el sentido común una parte más de cada trayecto.