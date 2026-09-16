Condenado un hombre celoso por colocar un localizador en el coche de su pareja en Calvià

La Audiencia de Palma ha fijado una condena de un año de prisión a un individuo que debido a las sospechas que tenía de que su pareja le estaba engañando por otro hombre, le colocó un localizador en el coche para tenerla en todo momento controlada. Por estos celos ha sido declarado culpable de un delito de revelación de secretos, así como otras infracciones, como por ejemplo insultarla por su procedencia extranjera.

El tribunal ha tenido que pronunciarse sobre unos hechos que ocurrieron hace ahora dos años en la localidad de Santa Ponça. El acusado, de más de 50 años de edad, mantenía una relación de pareja con una mujer extranjera, procedente de un país del este de Europa. La sentencia señala que el individuo actuó “por motivos de celos”, ya que sospechaba que la mujer tenía relaciones con otros hombres.

Así, guiado por estas sospechas, comenzó primero a revisarle a su pareja el teléfono móvil y después le recriminaba que pudiera tener conversaciones con otros hombres. Más tarde empezó a dedicarle graves insultos para menospreciarla. La relación de pareja era tan complicada que la mujer decidió abandonar a su pareja. Y lo hizo marchándose de casa.

Fue en ese momento cuando, según señala la sentencia, el acusado colocó un dispositivo electrónico en el maletero del coche, en un lugar escondido. Lo hizo para poder controlar todos sus movimientos.

Fue el propio acusado el que permitió que se descubriera el delito de revelación de secretos. Lo hizo cuando le contó a una amiga que le había colocado este dispositivo de vigilancia a su expareja. E incluso le indicó en qué lugar del vehículo lo había escondido y le pidió el favor de que lo retirara.

Sin embargo, la mujer no atendió a esta petición y lo que hizo fue contarle lo que estaba ocurriendo a la expareja del acusado. La víctima acudió al cuartel de la Guardia Civil para denunciar los hechos. Un agente realizó una inspección en el turismo y descubrió el aparato de localización, que era una especie de teléfono móvil.

El acusado se enfrentó a un juicio ante el juzgado de lo Penal de Palma. El juez le declaró culpable de un delito de revelación de secretos. Le impuso una pena de dos años de prisión y una multa. También le prohibió que tuviera ningún tipo de contacto con la víctima, indicándole que no podía contactar con ella a través de ningún medio. Asimismo, la sentencia le declaró culpable de un delito leve de injurias por los insultos que le dedicó a la mujer.

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La Audiencia, aunque reprocha el comportamiento del acusado, ha decidido rebajarle la condena a la pena mínima, porque la primera sentencia no clarificaba la razón por la que se impone dos años de cárcel y no uno. El tribunal entiende que lo más adecuado por la gravedad de los hechos es imponer la pena mínima, que se establece en un año de prisión. Se mantienen el resto de medias, como por ejemplo la prohibición de acercarse o comunicar con la víctima. Esta pena permite que el acusado pueda beneficiarse de la libertad condicional.