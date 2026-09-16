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Alerta naranja en Mallorca: lluvias muy fuertes, granizo y fuertes rachas de viento

La Aemet alerta de precipitaciones intensas que podrían dejar hasta 50 litros por metro cuadrado en algunos puntos de la isla

Mallorca, en alerta naranja por fuertes lluvias

Mallorca, en alerta naranja por fuertes lluvias

Vídeo: Redacción Digital | Foto: Bernardo Arzayus

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Duna Márquez

El tiempo dará un giro importante en Mallorca en las próximas horas. La entrada de aire frío en las capas altas de la atmósfera favorecerá un aumento de la inestabilidad este miércoles, con chubascos y tormentas localmente fuertes durante la tarde. El temporal ganará intensidad durante la madrugada y la jornada del jueves.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos en la isla ante una situación que puede dejar precipitaciones muy intensas en poco tiempo, acompañadas de tormenta, granizo y fuertes rachas de viento. Además, advierte de que, en los momentos de mayor intensidad, los chubascos pueden superar los 50 litros por metro cuadrado en una hora y las rachas asociadas a las tormentas podrían rebasar los 90 kilómetros por hora.

Alerta naranja

El miércoles, Mallorca ha amanecido con cielos poco nubosos. Sin embargo, a medida que avance la jornada irán aumentando los intervalos nubosos. Ya por la tarde podrían aparecer los primeros chubascos y tormentas, especialmente en la mitad sur de Mallorca, donde podrían ser localmente fuertes y dejar hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora. Por este motivo, en esta zona se activará la alerta naranja entre las 13.00 y las 20.59 horas. En el resto de la isla estarán activos avisos de nivel amarillo durante la misma franja horaria.

La situación se irá complicando durante la madrugada del jueves, con un incremento de la inestabilidad sobre la isla. Así, se esperan cielos nubosos durante toda la joranada, con lluvias que podrán ser localmente fuertes o muy fuertes, tormentas, granizo y rachas fuertes de viento.

La alerta naranja se extenderá a toda la isla, con umbrales que podrían superar los 50 litros por metro cuadrado en una hora.

Granizo y rachas que pueden superar los 90 km/h

La lluvia no será el único fenómeno a vigilar. Las tormentas en Mallorca pueden venir acompañadas de granizo y de rachas de viento muy fuertes, que podrían superar los 90 kilómetros por hora, según la previsión de la Aemet. Durante el jueves soplará viento moderado del este y nordeste, aunque tenderá a perder intensidad entre la tarde y la noche.

El temporal también provocará un desplome de las temperaturas. Las máximas apenas superarán los 28 grados, mientras que las mínimas se matnendrán por debajo de los 15 grados.

Las tormentas todavía pueden continuar el viernes

La mejoría no será inmediata. Para el viernes 18 de septiembre, las altas presiones comenzarán a estabilizar buena parte de la Península, pero la inestabilidad todavía persistirá en Baleares y parte del litoral mediterráneo.

En Mallorca, la previsión apunta a cielos nubosos o cubiertos, tendiendo a intervalos nubosos, con chubascos y tormentas que todavía pueden ser localmente fuertes o muy fuertes.

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Las temperaturas nocturnas bajarán y las diurnas registrarán pocos cambios. El viento soplará entre flojo y moderado del este y nordeste.

TEMAS

  • Mallorca
  • tormentas
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