Vecinos afectados por los alquileres turísticos ilegales de Paco Garrido se unen para luchar ante la inoperancia del Consell

Vecinos afectados por la proliferación del descontrol del alquiler ilegal en Mallorca, en concreto por la actividad del empresario Paco Garrido especializado en la explotación de villas que alojan a grandes grupos, ahora le plantan cara también al Consell de Mallorca. Además de que impulsan denuncias contra Garrido, quien cuenta con al menos 21 actas abiertas en Turismo por desarrollar su negocio utilizando licencias inexistentes o falsificadas o bien por sobreocupación de plazas, acusan a la institución insular de "inactividad" por no adoptar "medida alguna" ni haber resuelto ningún expediente sancionador". Califican de "cuando menos, extraño e inexplicable" que con tantas denuncias contra la misma persona la "Administración no haya actuado en consecuencia".

Esta denuncia se produce tras otro verano más en el que los vecinos siguen teniendo que soportar despedidas de solteros u otras fiestas con gran alboroto protagonizadas por grandes grupos de turistas. "Este fin de semana ha sido brutal", se queja uno de los afectados que aporta vídeos correspondientes a lo que han vivido en la urbanización de Puntiró, donde Garrido explota Villa Sunset Boulevard, inmueble que se publicita para alojar a 16 huéspedes, con campo de voleibol, billar, camas balinesas, barbacoa, grifo de cerveza o discoteca privada dentro de la villa; a la vez, alerta de que su capacidad es para ocho personas, y en caso de superar esa capacidad se aplicará un cargo adicional de 50 euros por persona.

Así las cosas, vecinos de la urbanización de Puntiró, de S'Hort de Son Sunyer y de la urbanización Son Oliver han presentado en el departamento de Turismo del Consell, bajo la dirección del conseller insular Guillem Ginard, una solicitud conjunto en la que reclaman "el impulso y resolución de los expedientes por actividades turísticas ilegales relacionadas con Francisco Jesús Garrido". Piden "la identificación del órgano y del funcionario responsables de su tramitación desde 2021", así como un requerimiento a las plataformas de comercialización turística.

Los vecinos recuerdan que llevan presentando ante Turismo "de forma reiterada, y ya desde el año 2021, sucesivas denuncias por la realización de actividades turísticas ilegales en distintas fincas situadas en las urbanizaciones de Puntiró, S’Hort de Son Sunyer y Son Oliver". Señalan el modus operandi de Garrido, quien alquila viviendas como alojamiento turístico "careciendo de la preceptiva licencia o amparándose en licencias inexistentes", como la que utiliza con Villa Versace, (en otros inmuebles que explota sí tiene licencias, pero las oferta con más plazas de las legales). También mencionan "la sobreocupación respecto de las plazas autorizadas y la celebración de fiestas y eventos ilegales en suelo rústico, con grave perjuicio para la convivencia vecinal".

"La misma persona"

Los denunciantes le afean al Consell que "pese a tratarse de fincas distintas y de denuncias presentadas en distintos ámbitos y en distintos momentos, todas ellas comparten un mismo denominador común": Francisco Jesús Garrido, "ya sea a título personal, a través de las sociedades mercantiles vinculadas a él (...) o por medio de su pareja, Dña. Lisa". Al respecto hay que recordar que Paco Garrido, que estaba reconocido por Airbnb como un superanfitrión, comenzó a publicitar las viviendas bajo el nombre de Lisa ante las críticas públicas a su actividad ilegal. El pirata del alquiler turístico ilegal en Mallorca tiene abiertos expedientes sancionadores en 21 viviendas.

"Esta circunstancia era y es plenamente conocida por la Dirección General de Turismo, la cual, según consta en la documentación policial ya incorporada a los expedientes, tenía constancia de que el Sr. Garrido se venía dedicando a alquilar diversos chalets como alojamiento vacacional sin licencia, hallándose alguno de dichos expedientes en el Departamento de Sanciones", continúa el escrito dirigido al Consell.

Los afectados no tienen "constancia de que se haya adoptado medida alguna ni de que se haya resuelto expediente sancionador alguno"

A pesar de la "gravedad de las denuncias presentadas", los vecinos no tienen "constancia de que se haya adoptado medida alguna ni de que se haya resuelto expediente sancionador alguno". "Resulta, cuando menos, extraño e inexplicable que, existiendo tantas denuncias en distintos ámbitos, referidas todas a una misma persona y a un mismo modo de operar, la Administración no haya actuado en consecuencia", critican los denunciantes.

Contra Airbnb

Por ello, los vecinos requieren al Consell que "identifique" a los funcionarios a cargo de la tramitación de los expedientes relativos a Garrido desde 2021, como personal responsable de adoptar las medidas. En caso de no hacerlo, advierten que "la responsabilidad recae directamente sobre el titular de la conselleria de Turismo" como responsable del órgano, es decir Ginard.

También recuerdan que las viviendas denunciadas se comercializan a través de plataformas como Airbnb y Booking, quienes están obligadas a verificar y a hacer constar el número de inscripción turística (ETV) de los alojamientos que publicitan. Reclaman a Turismo que advierta a las multinacionales que serán sancionadas si siguen con su incumplimiento.

Los vecinos han dicho 'basta ya' por lo que amenazan con emprender "acciones administrativas contencioso-administrativas y de cualquier otro orden" contra el departamento de Guinard.