Turismo llevará en otoño a la Fiscalía casos de alquiler turístico ilegal de reincidentes como Paco Garrido

Por fin parece que el Consell de Mallorca pondrá en marcha la herramienta para luchar contra la oferta turística ilegal en la isla, la que permite llevar a la Fiscalía casos flagrantes de infractores reincidentes que a pesar de ser sancionados persisten en su actividad irregular con el alquiler vacacional. Así lo ha anunciado este martes el conseller insular de Turismo, Guillem Ginard. Con esa medida se actuará contra casos como el del empresario Paco Garrido, quien acumula más de veinte actas sancionadoras en la red de viviendas turísticas que comercializa bien con usurpación de licencias vacacionales o con registros falsos, sobreexplotación de plazas turísticas y la celebración de eventos multitudinarios que hacen la vida imposible a los vecinos de los inmuebles.

Ginard ha puesto fecha a los casos de oferta ilegal que llegarán a la Fiscalía, será este otoño, según ha confirmado en la rueda de prensa en la que ha hecho balance de la campaña de la temporada alta 2026 contra las irregularidades turísticas, con un especial hincapié en la lucha contra el alquiler vacacional fuera de la ley.

Sin embargo, desde la oposición el PSOE ha aprovechado para denunciar que el Consell todavía no clausurado ninguna vivienda turística ilegal, lo que supone para los socialistas "el fracaso" de la legislatura del presidente insular, Llorenç Galmés en materia turística.

Con la reforma de la ley de Turismo del Govern de Marga Prohens se introdujo la novedad de recurrir a la Fiscalía para acorralar a los infractores que continúan con la actividad ilegal de sus negocios después de haber sido denunciados. Desde el ámbito jurídico se considera esta herramienta como la idónea para perseguir la explotación ilegal de inmuebles de uso residencial cuando se acumulan sanciones e Inspección Turística constata que no cesa la comercialización.

Un caso paradigmático es el del empresario Paco Garrido, quien suma varios expedientes sancionadores y denuncias de vecinos por la explotación ilegal de viviendas, con multas elevadas. Sin embargo, la maraña societaria tras la que lleva a cabo sus negocios dificulta perseguir su actividad delictiva, a pesar de que acumula también denuncias vecinales al menos desde 2021. La desesperación de los ciudadanos afectados por los ruidos de los grupos de turistas que se alojan en inmuebles comercializados por Garrido ha llevado a que vecinos de la urbanización de Puntiró, de S'Hort de Son Sunyer y de la urbanización Son Oliver presentaran en el departamento de Turismo del Consell una solicitud en la que reclaman "el impulso y resolución de los expedientes por actividades turísticas ilegales" relacionadas con este empresario; acusan a la institución insular de "inactividad" por no haber resuelto "ningún expediente sancionador" contra la misma persona.

"Caso paradigmático"

Precisamente Ginard, al ser interpelado al respecto, destacaba que el caso de Garrido es "paradigmático" del infractor reincidente, y también muestra de la dificultad de perseguir su actividad repartida entre diferentes actuaciones abiertas enTurismo. Este empresario comercializa viviendas con licencia y otras sin ella. En este último caso, al no disponer de DRIAT (declaración responsable de inicio de actividad turística), no es posible aplicar el procedimiento DIA (declaración de Ilegalidad abreviada), otra novedad incluida esta legislatura en Ordenación Turística que en un plazo más corto permite ordenar el cese inmediato de actividad.

Ginard dice lamentar "muchísimo las fiestas y despedidas de solteros" que martirizan a vecinos

No obstante, explica el conseller, que hay procedimiento sancionadores muy avanzados y se podrán llevar ante la Fiscalía los próximos meses. Ginard dice lamentar "muchísimo las fiestas y despedidas de solteros" que martirizan a vecinos. Reconoce también que esos casos son más de competencia municipal y se requiere intervención policial. En este sentido, avanza que el Consell planea actuar junto con el Ayuntamiento en zonas como Puntiró. Aun así, advierte que no será posible clausurar viviendas ilegales como en Ibiza, porque en Mallorca se limita al cese de la actividad turística.

En la actualidad se cuenta con 31 personas en Inspección Turística, de los que 17 están en el departamento de sanciones para aligerar la tramitación de expedientes.

"Propaganda"

Desde el PSOE Joana Maria aAdrover acusa a Ginard de hacer "propaganda vacía" por su balance contra la oferta ilegal. Sostiene la socialista que las cifras de expedientes facilitadas por Turismo (con 146 iniciados hasta julio, con un incremento del 40 % según el Consell) "no tienen ninguna credibilidad".

Adrover critica que "ni Ginard ni el exconseller José Marcial Rodríguez" han utilizado las herramientas sancionadoras para perseguir la oferta ilegal.

El PSOE tilda de "fraude de gestión” que el Consell renuncia a la rebaja de plazas turísticas esta legislatura

"No ha conseguido cerrar ni una sola vivienda de alquiler turístico ilegal en toda la legislatura", denuncia la consellera socialista, ni se han llevado casos a la Fiscalía, afea a los populares.

Además, Adrover califica de “fraude de gestión” que el Consell haya renunciado a la rebaja de plazas turísticas en Mallorca. Cuestiona también que el conseller declarara que ve difícil que esta legislatura se modifique el Plan de Intervención de Ámbitos Turísticos (PIAT) para rebajar el techo de plazas, cifrado en 430.000 en la isla, cuando el presidente Galmés se había comprometido a llevarla a cabo. Se trata de otro "fraude" en gestión turística, apostilla, junto al de seguir poniendo plazas turísticas "en circulación".