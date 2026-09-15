Estas son las gasolineras más baratas de Mallorca para repostar gasolina y diésel

El precio de los carburantes continúa apretando el bolsillo de los conductores. El gasóleo acumula un encarecimiento superior al 30% respecto al verano pasado, pese a que desde el 1 de septiembre cuenta con una rebaja fiscal de 20 céntimos por litro, frente a los cinco céntimos aplicados a la gasolina.

Esta ayuda ha provocado que la gasolina vuelva a ser más cara que el diésel, algo que no ocurría desde marzo. Según los últimos datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea, el litro de gasolina ronda los 1,815 euros de media, frente a los 1,795 euros del gasóleo.

En este contexto, elegir dónde repostar puede marcar diferencias. Estas son algunas de las estaciones de servicio con los precios más bajos de Mallorca para gasolina y diésel este 15 de septiembre.

Las gasolineras más baratas de Mallorca para repostar diésel

La estación de servicio con el diésel más barato del listado se encuentra en Binissalem, donde el litro se sitúa en 1,809 euros. Muy cerca aparecen establecimientos de Campos e Inca.

Eroski, Binissalem: 1,809 euros/litro. Está situada en la carretera Ma-13A.

1,809 euros/litro. Está situada en la carretera Ma-13A. Just Fuel, Campos: 1,819 euros/litro. En el Camí de Ciutat Vell, 40.

1,819 euros/litro. En el Camí de Ciutat Vell, 40. Plenergy, Inca: 1,829 euros/litro. En la calle del Grall, Lluç, s/n.

1,829 euros/litro. En la calle del Grall, Lluç, s/n. Autonetoil, Palma: 1,839 euros/litro. En el carrer de Son Penedès, 1A.

1,839 euros/litro. En el carrer de Son Penedès, 1A. Eroski, sa Pobla: 1,839 euros/litro. En la calle Joan Fiza Masanell.

1,839 euros/litro. En la calle Joan Fiza Masanell. Plenergy, Campos: 1,849 euros/litro.

1,849 euros/litro. Autonetoil, Inca: 1,849 euros/litro. En la calle Juan de Austria, 72.

1,849 euros/litro. En la calle Juan de Austria, 72. Shell, Marratxí: 1,849 euros/litro. En el Camí de Muntanya, esquina con el carrer Celleters.

1,849 euros/litro. En el Camí de Muntanya, esquina con el carrer Celleters. Autonetoil, Palma: 1,849 euros/litro. En la calle Gremi de Cirurgians.

1,849 euros/litro. En la calle Gremi de Cirurgians. Plenergy, sa Pobla: 1,849 euros/litro. En la rotonda de s'Albufera, 2.

1,849 euros/litro. En la rotonda de s'Albufera, 2. Ballenoil, sa Pobla: 1,849 euros/litro. En la calle Traginers.

1,849 euros/litro. En la calle Traginers. Just Fuel, Pollença: 1,879 euros/litro, en el carrer del Fuster, 47

Consulta el mapa completo de gasolineras aquí.

Una persona reposta gasolina en un coche el pasado mes de julio en Madrid. / Marta Fernández - Europa Press

Las gasolineras más baratas de Mallorca para repostar gasolina

Para quienes utilizan gasolina, Binissalem vuelve a encabezar el listado. Eroski ofrece el litro a 1,809 euros, mientras que la segunda opción más económica se encuentra en Inca.

Eroski, Binissalem: 1,809 euros/litro.

1,809 euros/litro. Plenergy, Inca: 1,829 euros/litro.

1,829 euros/litro. Eroski, sa Pobla: 1,859 euros/litro.

1,859 euros/litro. Buda 2000, Calvià: 1,868 euros/litro, en el carrer Mediterrània, 24.

1,868 euros/litro, en el carrer Mediterrània, 24. Plenergy, sa Pobla: 1,869 euros/litro, en la rotonda de s'Albufera, 2.

1,869 euros/litro, en la rotonda de s'Albufera, 2. Ballenoil, sa Pobla: 1,869 euros/litro, en la calle Traginers.

1,869 euros/litro, en la calle Traginers. Just Fuel, Campos: 1,879 euros/litro, en el Camí de Ciutat Vell, 40.

1,879 euros/litro, en el Camí de Ciutat Vell, 40. Autonetoil, Inca: 1,879 euros/litro, en la calle Juan de Austria, 72.

1,879 euros/litro, en la calle Juan de Austria, 72. Shell, Marratxí: 1,879 euros/litro, en el Camí de Muntanya, esquina con el carrer Celleters.

1,879 euros/litro, en el Camí de Muntanya, esquina con el carrer Celleters. Just Fuel, Pollença: 1,879 euros/litro, en el carrer del Fuster, 47

Consulta el mapa completo de gasolineras aquí.

El diésel cuesta un 30% más que hace un año

La búsqueda de estaciones más económicas cobra especial importancia ante la fuerte subida de los carburantes. Según los últimos datos de inflación, el gasóleo cuesta un 30,3% más que hace un año, mientras que los carburantes y lubricantes para vehículos personales se encarecieron un 10% únicamente durante agosto.

El escenario podría volver a cambiar en octubre. Las actuales rebajas fiscales están planteadas, en principio, hasta finales de septiembre y las estaciones de servicio han advertido del impacto que tendría su retirada si los precios internacionales continúan elevados.