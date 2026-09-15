PP y Vox tumban en el Parlament que la Sindicatura de Comptes revise la tarifa de TIRME

La polémica en torno a la concesión de TIRME ha llegado este martes al pleno del Parlament. El PSIB ha defendido una Proposición No de Ley para pedir a la Sindicatura de Comptes que revise la tarifa de residuos sólidos urbanos que la empresa concesionaria remite al Consell de Mallorca, iniciativa que finalmente ha sido rechazada por PP y Vox, que han defendido como suficientes las medidas que el equipo de Llorenç Galmés está aplicando para abordar la situación.

El diputado socialista Llorenç Pou ha fundamentado la propuesta en los diferentes informes conocidos sobre la concesión. Ha recordado las dudas planteadas por la Sindicatura sobre la aportación de 43 millones realizada por el Consell y las conclusiones de la Intervención General, que cuestionan la metodología utilizada para calcular la tarifa y los elevados niveles de rentabilidad de TIRME.

"¿Qué sentido tiene transferir decenas de millones de euros a una empresa que tiene beneficios extraordinarios?", ha preguntado Pou, que ha defendido que existe margen para reducir la tarifa y ha reclamado paralizar la aprobación de la correspondiente a 2026 hasta despejar las dudas sobre su cálculo.

Més per Mallorca ha respaldado la iniciativa, aunque ha advertido de que el Consell ya cuenta con suficiente información para actuar. "No podemos entrar en una dinámica de informe contra informe", ha señalado la diputada Maria Ramon, que ha cuestionado que se destinen reiteradamente fondos públicos a contener las tarifas mientras la concesionaria mantiene una elevada rentabilidad. "El problema de TIRME no se solucionará haciendo informes, sino gobernando", ha sentenciado.

PP y Vox defienden la actuación del Consell

PP y Vox han desplegado un argumentario similar al utilizado durante las últimas semanas por el propio equipo de Galmés: el Consell ya está estudiando los desequilibrios detectados y adoptará decisiones a partir de los informes encargados. El vicepresidente insular y dirigente de Vox, Pedro Bestard, ha asistido desde la tribuna de invitados a esta parte del pleno.

La diputada popular Margalida Pocoví ha defendido que las recomendaciones de la Intervención General constituyen "la hoja de ruta" del gobierno insular y ha citado la revisión de la metodología tarifaria y la auditoría independiente ya impulsada. También ha recuperado el informe conocido en 2021 que advertía de un posible "enriquecimiento injusto" y ha acusado al anterior gobierno de Catalina Cladera de no actuar. El PP, ha asegurado parafraseando a Galmés, llegará "hasta las últimas consecuencias" y acudirá al Consell Consultiu o a la Sindicatura si resulta necesario.

Vox ha seguido una línea similar. El diputado Sergio Rodríguez ha reprochado al PSIB que reclame ahora medidas que no adoptó cuando gobernaba el Consell y ha defendido esperar a las conclusiones de la auditoría externa para determinar si existe una vía jurídica que permita modificar las condiciones de la concesión. "Lo que ustedes podrían haber hecho es lo que vienen ahora a reclamar", ha concluido.