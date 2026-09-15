Palma sorprende en el nuevo ranking mundial de ciudades: solo tres españolas están por delante

Palma se ha hecho un hueco entre las 200 ciudades mejor posicionadas del mundo. Ciutat ocupa exactamente el puesto 200 en la edición de 2026 del Global Cities Index, el gran índice urbano que elabora la consultora internacional Oxford Economics sobre 1.000 ciudades de todo el planeta.

El resultado deja además una fotografía especialmente llamativa para Baleares: Palma es la cuarta ciudad española mejor clasificada, únicamente por detrás de Madrid, Barcelona y Valencia.

La posición supone un importante avance respecto al año anterior. En el Global Cities Index 2025, Palma ocupaba el puesto 228, por lo que la capital balear ha escalado 28 posiciones en apenas un año.

Palma, cuarta ciudad española

El ranking español de 2026 lo encabeza Madrid, situada en el puesto 30 mundial. Le sigue Barcelona, en el 72, mientras que Valencia aparece en el puesto 180 y Palma, en la posición 200.

La clasificación continúa con Bilbao (211), Málaga (212), Zaragoza (219), Sevilla (229), Santa Cruz de Tenerife (239) y Las Palmas (248). ¡

El dato resulta especialmente significativo al compararlo con 2025. Hace un año, Oxford Economics situaba a Palma en el puesto 228, por detrás de otras ciudades que ahora ha conseguido adelantar. La subida hasta el número 200 supone una mejora de 28 puestos.

¿Qué mide realmente este ranking?

Pese a que este tipo de clasificaciones suelen presentarse como rankings de las «mejores ciudades para vivir», el índice de Oxford Economics es más amplio. No mide únicamente la calidad de vida.

El Global Cities Index 2026 analiza 1.000 grandes ciudades y las compara a partir de cinco grandes categorías: Economía, Capital Humano, Calidad de Vida, Medio Ambiente y Gobernanza. Cada una recibe una puntuación sobre 100 y todas ellas contribuyen al resultado global.

La parte económica tiene en cuenta aspectos vinculados al tamaño, estructura y potencial de crecimiento de cada economía urbana. El capital humano analiza el talento, la formación y la fortaleza de la fuerza laboral, mientras que la calidad de vida estudia el bienestar y el atractivo de la ciudad para sus habitantes.

El índice incorpora también cuestiones relacionadas con la calidad medioambiental y la sostenibilidad, así como la fortaleza institucional y la gobernanza. Oxford Economics destaca que su clasificación no se basa exclusivamente en datos históricos, sino que incorpora sus propias previsiones económicas para analizar también la trayectoria futura de las ciudades.

Nueva York sigue siendo la número uno

En la parte más alta del índice no hay sorpresas entre las grandes capitales internacionales.

Nueva York mantiene el primer puesto mundial, seguida de Londres y París. El top 10 lo completan Seattle, San Francisco, Dublín, Boston, San José, Tokio y Zúrich.

Oxford Economics señala que las ciudades de Europa y Norteamérica ocupan 78 de las primeras 100 posiciones, aunque advierte del creciente peso de las grandes urbes asiáticas y de Oriente Medio.

Noticias relacionadas

El informe también detecta diferencias entre los modelos urbanos: las grandes ciudades estadounidenses destacan especialmente por su potencia económica y su capacidad para atraer capital humano, mientras que muchas ciudades europeas obtienen mejores resultados en aspectos relacionados con calidad de vida, medio ambiente y gobernanza.