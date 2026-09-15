Una mujer apuñala a su marido en Palma para defenderse de una agresión

La Policía Nacional arrestó el pasado domingo en Palma a una pareja después de que él presuntamente le propinara varios puñetazos y ella le apuñalara en el abdomen en su domicilio. El hombre sufrió una herida penetrante, pero que no afectó a ningún órgano vital, por lo que recibió el alta poco después.

Según informan fuentes policiales, el incidente ocurrió sobre las ocho de la tarde del pasado domingo en la casa de la pareja, en la barriada palmesana de es Camp Redó. Según los investigadores, los dos habían discutido violentamente. El hombre empujó a la mujer, forcejearon y le propinó varios puñetazos en la cara.

La mujer trató de pedir auxilio y finalmente cogió un cuchillo de la cocina y apuñaló al hombre en el abdomen. Aunque en ese momento la mujer no sabía si había llegado a herirle con el cuchillo, el hombre retrocedió y ella aprovechó para salir de la vivienda y pedir ayuda a un vecino.

La Policía Nacional acudió con urgencia al recibir varias llamadas alertando sobre la pelea en el domicilio. Cuando los agentes llegaron al lugar encontraron al hombre sentado, semiinconsciente y con una herida en el abdomen taponada con una camiseta. A su lado estaba la mujer, que lloraba y reconoció haberle apuñalado después de que él le agrediera.

La Policía solicitó de inmediato una ambulancia, que trasladó al hombre a un hospital, donde fue atendido de un corte en el brazo y una herida penetrante en el abdomen, aunque no había afectado a órganos vitales, por lo que recibió el alta unas horas después.

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Los dos fueron detenidos. Él por un delito de violencia de género y ella por intento de homicidio.