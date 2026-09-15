El Ministerio de Transportes reclama al Govern información pendiente para avanzar en los proyectos ferroviarios de Baleares

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha contactado telefónicamente con el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, para trasladarle que el Ministerio está "a la espera de recibir más información de la administración autonómica" sobre sus iniciativas en materia de infraestructura ferroviaria, una situación que se lleva arrastrando al menos desde julio.

Según fuentes del Ministerio de Transportes, "hasta ahora, esta información no se ha recibido", por lo que el departamento que dirige Óscar Puente considera necesario completar la documentación antes de poder seguir avanzando en el análisis de las actuaciones.

Por su parte, desde la Conselleria de Movilidad, trasladan que "es el Govern el que lleva tiempo insistiendo al Ministerio para reactivar la mesa de trabajo de cara a tener financiación estatal para los proyectos ferroviarios de Mallorca".

Una mesa de trabajo creada en 2024

En la reunión que mantuvieron Santano y Mateo en 2024 se acordó crear "una mesa de trabajo que permitiera al Ministerio profundizar en el conocimiento de los proyectos ferroviarios en los que está trabajando la Comunidad Autónoma".

La primera reunión de este grupo se celebró en 2025 y sirvió, según las fuentes ministeriales, "para la puesta en común de las actuaciones previstas". Sin embargo, el Ministerio asegura que desde el Govern únicamente se ha remitido "información parcial" relativa a uno de los trazados ferroviarios, el que conecta Palma y Llucmajor.

Los técnicos de Transportes han requerido posteriormente más información sobre esta actuación, pero "no se ha enviado", según las fuentes ministeriales.

Santano reclama completar los datos

Es poe eso que el secretario de Estado ha trasladado al conseller su "preocupación" por la necesidad de disponer de la documentación pendiente para "continuar avanzando y colaborando en la mejora de la movilidad en las islas". En este sentido, Santano ha defendido la necesidad de seguir buscando alternativas que permitan mejorar las conexiones y la movilidad, "especialmente en Mallorca". "Es necesario avanzar en opciones que contribuyan a mejorar la movilidad de las islas", apuntan desde el departamento estatal.

No obstante, la propuesta de reactivar la mesa de trabajo creada entre el Ministerio y el Govern quedaría condicionada a que la Administración autonómica complete previamente la información que tiene pendiente de remitir. "Santano le ha propuesto al consejero reactivar el grupo de trabajo, aunque una vez que se haya completado la información que nos deben enviar", señalan las fuentes ministeriales.