Més también reclama paralizar las nuevas tarifas de TIRME hasta que se audite la concesión

Més per Mallorca se ha sumado a la ofensiva del PSIB y ha registrado una reclamación contra la aprobación definitiva de las tarifas de residuos de TIRME para 2026 y reclama al Consell de Mallorca que paralice el procedimiento hasta que se revise por completo la metodología utilizada para calcularlas. Los ecosoberanistas exigen que antes de dar el visto bueno definitivo se incorporen las conclusiones de la Intervención General y, en su caso, de la nueva auditoría anunciada por la institución insular.

La portavoz de Més en el Consell, Catalina Inés Perelló, considera contradictorio que la institución pretenda aprobar unas tarifas calculadas mediante un sistema que está siendo cuestionado mientras encarga nuevos informes jurídicos y una auditoría más amplia sobre la concesión. "Si el mismo Consell admite que necesita una auditoría más profunda para saber qué está pasando con los costes, los ingresos y la rentabilidad de la concesión, no tiene ningún sentido aprobar definitivamente ahora unas tarifas calculadas con el sistema que está bajo revisión", ha señalado.

La reclamación llega después de que el Consell aprobara inicialmente en julio una reducción del 10% de la tarifa de residuos sólidos urbanos para 2026, que pasa de 114,95 a 103,46 euros por tonelada. Paralelamente, la institución aprobó una modificación de crédito de 41,4 millones de euros para regularizar las tarifas de tratamiento de residuos.

Més insiste en que no se opone a la rebaja, sino al mecanismo utilizado para financiarla. "No estamos en contra de bajar la tarifa. Todo lo contrario. Lo que no aceptamos es que la manera de bajarla sea continuar poniendo millones de euros públicos dentro de una concesión que los propios órganos de control del Consell han puesto en cuestión", ha defendido Perelló.

La formación también pone el foco en que parte de la rebaja está vinculada al traslado a Mallorca de residuos procedentes de Ibiza. Según expone Més, el Govern concederá 50 millones de euros distribuidos en diez años al Consell como administración receptora, mientras que la llegada de nuevas toneladas generará ingresos adicionales para el sistema que deberán repercutir en las tarifas.

Por ello, los ecosoberanistas reclaman que las tarifas no sean aprobadas definitivamente hasta conocer las conclusiones de los órganos de control y revisar la metodología para determinar el coste real del servicio.