Mallorca acoge la tercera edición de Cine Consciente, ciclo de documentales y charlas sobre tiburones, la foca monje, humedales y regeneración de suelos

Mallorca acogerá entre el 24 de septiembre y el 3 de noviembre la tercera edición de Cine Consciente, un ciclo de cine medioambiental organizado por Mallorca Preservation en colaboración con el Evolution Mallorca International Film Festival y el Estudi General Lul·lià. La programación incluye cuatro documentales sobre diferentes desafíos ambientales, que se completarán con coloquios con expertos vinculados a cada temática.

Todas las sesiones tendrán lugar a las 18 horas en el Estudi General Lul·lià, en Palma, y serán gratuitas previa inscripción. Tras cada proyección se celebrará un coloquio para trasladar las cuestiones planteadas en las películas a la realidad de Mallorca y el Mediterráneo.

El ciclo comenzará el 24 de septiembre con Wetlands, the Legacy of Luc Hoffmann, dedicado al científico y ornitólogo Luc Hoffmann y a la importancia de los humedales para la biodiversidad y el bienestar humano. El coloquio contará con Carlota Viada, bióloga de WWF, y Juan Calvo, director de Aliança per l’Aigua.

El 7 de octubre se proyectará Sharks of the Mediterranean: A Vanishing Kingdom, sobre el declive de los grandes tiburones del Mediterráneo y las causas de su desaparición. Participarán en el coloquio Biel Morey, biólogo marino y cofundador de Save the Med, y Agustí Torres, presidente de SharkMed y fotógrafo y documentalista.

Cartel oficial del tercer ciclo de cine medioambiental / Redacción Digital

La tercera sesión, el 21 de octubre, estará protagonizada por Kiss the Ground, que analiza el papel de la regeneración de los suelos mediante la agricultura frente al cambio climático. El debate posterior contará con Elena Baraza, doctora por la Universitat de les Illes Balears, y Miquel Serra, técnico de campo de APAEMA durante más de una década.

El ciclo concluirá el 3 de noviembre con L’Odissea del Vell Marí, una producción que combina imagen real y animación para abordar la conservación de la foca monje del Mediterráneo y los esfuerzos para favorecer su recuperación. En el coloquio participarán las directoras del documental, Núria Abad Rivas y Marta Hierro Bravo, junto a Joan Mayol, experto en conservación de la naturaleza en Mallorca.

Esta última sesión formará parte además de la programación del Evolution Mallorca International Film Festival, que se celebrará del 28 de octubre al 4 de noviembre.

Como novedad, esta edición incorpora al Estudi General Lul·lià como entidad colaboradora. El centro, miembro impulsor de la Acadèmia del Clima, se suma así a un ciclo que Mallorca Preservation plantea como una herramienta de sensibilización y divulgación sobre los principales retos ambientales de Mallorca y del planeta.

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Las entradas para las cuatro sesiones son gratuitas previa inscripción a través de Eventbrite. Después de cada coloquio se ofrecerá un aperitivo para facilitar el encuentro entre los asistentes y los expertos