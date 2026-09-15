La izquierda presiona al Consell de Mallorca para recuperar el programa de salud mental que ha quedado en el aire por un error

El error administrativo que ha impedido arrancar este curso el programa de salud mental ‘Flip Up’ ha enfadado a la izquierda. PSOE y MÉS per Mallorca han reclamado esta mañana al Consell que encuentre una solución para recuperar cuanto antes los talleres, que el año pasado llegaron a más de 4.000 estudiantes de Formación Profesional, y han exigido explicaciones sobre cómo ha podido anunciarse la continuidad de una iniciativa cuya tramitación finalmente no ha llegado a tiempo.

El Consell de Mallorca, por su parte, asegura que no da por cancelado el programa. Desde el departamento de Presidencia aseguran a este diario que están estudiando "distintas alternativas técnicas y jurídicas" este mismo curso. Aunque reconocen que no ha sido posible llegar al inicio de las clases, dicen que el año "no está perdido" y que la voluntad política es mantener el proyecto.

La polémica surgió después de que la Federación de Salud Mental de Mallorca denunciara que el programa ‘Flip Up. Dona la volta a les teves emocions’ no puede continuar por un fallo de la institución insular en la tramitación administrativa. El Consell de Mallorca y 3 Salut Mental habían anunciado en junio que el proyecto tendría continuidad este curso, después de estrenarse el curso 2025-2026 con 4.007 alumnos de entre 14 y 17 años de 30 centros educativos y 424 talleres.

Las sesiones trabajan con los jóvenes cuestiones como la identificación y gestión de las emociones, el estrés y la ansiedad, el estigma asociado a los problemas de salud mental y los recursos disponibles para pedir ayuda. Según los resultados difundidos por la Federación, 213 estudiantes solicitaron ayuda profesional o asesoramiento emocional después de participar en el programa.

El PSOE pide recuperar el programa "de manera inmediata"

El grupo socialista en el Consell ha reclamado que ‘Flip Up’ se restablezca "de manera inmediata" y ha pedido explicaciones tanto a la institución insular como al Govern. El conseller socialista Joan Méndez considera "inadmisible" que un problema administrativo haya dejado sin el programa a los alumnos después de que la propia institución anunciara públicamente su continuidad.

Los socialistas recuerdan también que el Consell había previsto destinar 131.246 euros a mantener ‘Flip Up’ en el curso 2026-2027 y que estaba elaborando una guía práctica dirigida a docentes y familias. "No se puede jugar con la salud mental de los jóvenes ni con el trabajo de los profesionales", ha criticado Méndez. Ahora, el PSOE reclama conocer qué falló exactamente en la tramitación y pide responsabilidades por la contradicción entre el anuncio que se hizo antes del verano y la situación con la que se han encontrado los centros al comenzar las clases.

MÉS también exige saber qué falló

Por su parte, Més per Mallorca también ha llevado el asunto al Consell y ha registrado una batería de preguntas para reconstruir el proceso administrativo: quiere conocer cómo se tramitó el programa, cuándo se detectó el problema, quién era responsable del expediente y por qué se anunció públicamente su continuidad en junio si al final no estaba garantizada.

La portavoz de Més, Catalina Inés Perelló, considera que el Consell no puede reducir lo ocurrido a un simple error administrativo. "Aquí hay una secuencia que el PP tiene que explicar", ha señalado antes de resumirla. Primero se anunció que el programa continuaría, posteriormente la tramitación no salió adelante y finalmente más de 4.000 estudiantes comenzaron el curso sin los talleres.

La formación ha asegurado que ‘Flip Up’ nació a raíz de una propuesta de Més aprobada por el pleno del Consell. La consellera insular Rosa Cursach ha reclamado que se aclare por qué las dificultades administrativas no fueron detectadas o resueltas antes del comienzo del curso y ha pedido que se busque una solución para recuperar el proyecto este mismo año académico.

Ambos partidos han puesto también el foco en las consecuencias laborales. Según la Federación de Salud Mental, la interrupción del programa deja sin empleo a los profesionales de 3 Salut Mental vinculados a los talleres y rompe el equipo que durante el último curso había trabajado con los 30 centros participantes.

Desde el Consell explican que la interrupción no responde a una decisión política de eliminar ‘Flip Up’. Defienden que fue la propia institución la que puso en marcha este y otros programas relacionados con la salud mental y que la intención era mantenerlo durante el nuevo curso. De hecho, señalan que el conseller llegó a firmar el inicio del expediente, pero después hubo "problemas administrativos" que impidieron ejecutarlo a tiempo.

La institución asegura que está trabajando para encontrar la fórmula técnica y jurídica que permita desbloquear el proyecto. Según su versión, el trabajo se está realizando con la entidad responsable y el objetivo es ponerlo en marcha "cuanto antes", sin esperar necesariamente al próximo curso.