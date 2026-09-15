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El IPC sube hasta el 4,4% en agosto en Baleares

Restauración, alojamiento y transporte lideran el repunte de los precios en el archipiélago.

Lo que más sube en el archipiélago es la restauración y los servicios de alojamiento .

Lo que más sube en el archipiélago es la restauración y los servicios de alojamiento . / G. Bosch

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EP

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Baleares subió hasta el 4,4% en agosto respecto a un año antes, según datos de este martes del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto de España, el IPC interanual se situó en el 4,3%, 7 décimas más que en el mes anterior, mientras que la tasa anual de la inflación subyacente disminuyó una décima, hasta el 2,9%, respecto al séptimo mes del año.

Sectores con mayores variaciones

Respecto a agosto de 2025, lo que más sube en el archipiélago es la restauración y los servicios de alojamiento (8,2%), seguido del transporte (5,3%) y la vivienda, el agua, la electricidad, el gas y otros combustibles (5%).

En el octavo mes del año suben igualmente los alimentos y las bebidas no alcohólicas (3,2%), las bebidas alcohólicas y el tabaco (3,5), los muebles y artículos del hogar (1,7%), la sanidad (1,6%), la información y las comunicaciones (2,9%), las actividades recreativas, deporte y cultura (2,3%), la enseñanza (2,5%), los seguros y los servicios financieros (3,1%) y el cuidado personal, la protección social, y bienes y servicios diversos (3,7%). Por contra, bajan el vestido y el calzado (-0,2%).

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Situación por comunidades autónomas

La tasa balear se situó por debajo de la media de España, que por arriba estuvo liderada por Cantabria (+5,1%), Galicia (+4,8%) y Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid (+4,7%), mientras que en Canarias (+3,8%) y La Rioja y Asturias (+3,9%) fue donde menos subieron los precios.

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