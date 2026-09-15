Un grupo sueco compra la tecnológica mallorquina Robot por 21 millones de euros

La tecnológica mallorquina Robot pasará a manos suecas tras la compra del 100% de la Sociedad por parte de HMS Networks. La operación se instrumentará mediante una oferta en efectivo dirigida a sus accionistas y la posterior exclusión de negociación de Robot en BME Growth.

La empresa sueca pagará 21 millones de euros y contempla un precio en efectivo de 6,25 euros por acción, lo que supone una revalorización del 50,6% respecto del precio de incorporación de Robot a BME Growth en 2018 y del 114,0% respecto del precio de cierre de 2025. "La oferta reconoce el crecimiento, la rentabilidad y el valor construido por Robot durante estos años", explica Jaume Simonet, vicepresidente de la compañía mallorquina. Simonet considera que la operación ofrece a los accionistas "una oportunidad atractiva de materializar la rentabilidad generada por su inversión mediante una contraprestación íntegramente en efectivo".

Robot es una compañía tecnológica fundada en Mallorca en 1983, especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de soluciones propias de automatización y control de edificios con una destacada especialización en el sector hotelero. La compañía cuenta con cerca de 70 profesionales, ha ejecutado más de 800 proyectos a nivel internacional y dispone de tres patentes registradas en la Unión Europea y Estados Unidos. La empresa cerró 2025 con 9,19 millones de euros de ventas, 2,56 millones de euros de EBITDA y 1,57 millones de euros de beneficio neto.

"Durante estos años Robot ha desarrollado tecnología propia, un gran equipo y una posición especialmente reconocida en el sector hotelero internacional. En HMS encontramos un socio industrial y tecnológico de largo plazo, con presencia global, capacidades complementarias y recursos para acompañar nuestra siguiente etapa de desarrollo", explica el presidente de Robot, Bernat Bonnin.

Por su parte, David Garcés, VP de la división de Building Automation de HMS Networks, señala que: "La combinación de los productos de HMS y Robot permitirá ofrecer una propuesta única dentro del vertical de Building Automation para nuestros clientes del sector hotelero, y estamos deseando dar la bienvenida a todos los empleados de Robot una vez que la Oferta haya quedado formalmente liquidada".

HMS Networks AB es un grupo tecnológico sueco fundado en 1988 y con sede en Halmstad, especializado en tecnologías de comunicación e información para equipos industriales. El grupo cuenta con aproximadamente 1.100 empleados, presencia directa en más de 20 países y una red de partners en más de 50 países. En 2025 alcanzó unos ingresos de 3.577 millones de coronas suecas (aproximadamente 326 millones de euros). Dentro de su actividad en Building Automation, HMS cuenta con Intesis, especializada en soluciones de conectividad e integración complementarias a las soluciones desarrolladas por Robot. HMS cotiza en Nasdaq Stockholm y, a precios de cierre de 10 de septiembre de 2026, su capitalización bursátil se situaba en aproximadamente 25.000 millones de coronas suecas (2.260 millones de euros).