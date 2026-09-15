El Gobierno aprueba una inversión de otros 621 millones en el aeropuerto de Palma para mejorar pistas, pasarelas de embarque y seguridad

El Consejo de Ministras y Ministros ha aprobado este martes el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el periodo 2027-2031, que contempla una inversión de cerca de 13.000 millones de euros en la red de aeropuertos españoles gestionada por Aena. De esta cantidad, 1.030 millones se destinarán a los cuatro aeropuertos de Baleares.

El aeropuerto de Palma concentrará la mayor parte de la inversión, con 621,6 millones de euros durante los próximos cinco años. Entre las actuaciones previstas figuran mejoras en los sistemas de inspección de equipajes y otras medidas de seguridad, actuaciones en el campo de vuelo y la plataforma, y la renovación de las pasarelas de embarque.

El plan también contempla reforzar la seguridad operacional con la construcción de un nuevo edificio de salvamento y extinción de incendios, además de la renovación y mejora de los sistemas eléctricos del aeropuerto.

El aeropuerto de Ibiza recibirá unos 229,7 millones de euros entre 2027 y 2031. Las principales actuaciones incluyen la adecuación del control de seguridad para instalar equipamiento de última tecnología, que requiere una mayor superficie, y la adaptación a la normativa de control fronterizo.

Asimismo, está prevista la creación de una única zona de acceso a un área de embarque no Schengen, además de diferentes actuaciones en el campo de vuelo y la plataforma.

En Menorca, la inversión ascenderá a 170,7 millones de euros. El aeropuerto contará también con mejoras en el control de seguridad y la adaptación normativa del control fronterizo. Además, se creará una única zona de acceso a un área de embarque no Schengen y se habilitarán nuevas puertas de embarque asistidas por pasarelas. El plan incluye igualmente actuaciones en el campo de vuelo y la plataforma.

Por su parte, el aeropuerto de Son Bonet dispondrá de 7,9 millones de euros. Las actuaciones previstas incluyen mejoras en la urbanización, los accesos y las acometidas, así como trabajos en el campo de vuelos y la plataforma, entre ellos la adecuación del pavimento y la ampliación de la plataforma y mejoras en el sistema de drenaje.

También se reforzará la seguridad mediante actuaciones en el vallado perimetral y se contemplan inversiones vinculadas al proyecto de una planta solar.

Nuevas plataformas elevadas que conectan el aparcamiento con las plantas de llegadas y salidas en el aeropuerto de Palma / Miguel Vicens

Las tarifas aeroportuarias

El programa inversor del DORA III, que movilizará cerca de 13.000 millones de euros en el conjunto de la red aeroportuaria, no se financiará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, sino mediante los ingresos del propio sistema aeroportuario gestionado por Aena, empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha destacado que el nuevo documento contempla prácticamente una congelación de las tarifas aeroportuarias. En concreto, la tarifa aeroportuaria media aumentará apenas tres céntimos de euro por pasajero al año.

El Gobierno señala que el nuevo plan inversor pretende transformar la red aeroportuaria durante los próximos cinco años con aeropuertos más modernos, sostenibles, seguros y competitivos, situando la mejora de la experiencia de los pasajeros entre sus principales prioridades.