GOB y Terraferida se citan con la presidenta Prohens para hablar de vivienda, territorio, movilidad, agua y cambio climático

La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibirá el próximo 22 de septiembre a representantes del GOB y Terraferida, que le trasladarán las principales reivindicaciones planteadas tras la manifestación del pasado 26 de julio contra la masificación turística y por un cambio de modelo para Mallorca. Las dos entidades ecologistas habían solicitado la reunión al día siguiente de la movilización, que según sus organizadores congregó a más de 70.000 personas en las calles de Palma.

El objetivo del encuentro será reclamar al Govern que adopte medidas concretas ante lo que las organizaciones consideran una situación de "límite" ambiental y social en la isla. GOB y Terraferida sostienen que el Ejecutivo autonómico debe asumir sus competencias y dejar de justificar la falta de actuaciones por la distribución competencial entre administraciones.

Las entidades acudirán a la reunión con seis propuestas que, según defienden, pueden aplicarse de forma inmediata. La primera es reducir progresivamente el alquiler turístico hasta su prohibición y recuperar viviendas para uso residencial, mediante la declaración de Mallorca como zona de mercado residencial tensionado, un refuerzo de la inspección del alquiler turístico ilegal y la reducción de plazas mediante la no renovación y extinción de licencias.

La segunda medida plantea frenar la urbanización del suelo rústico, prohibiendo nuevas edificaciones residenciales y estableciendo una moratoria inmediata para la construcción de piscinas. GOB y Terraferida consideran que estas instalaciones han contribuido a la expansión del alquiler turístico de alto nivel y a la transformación del territorio.

También reclaman derogar las normas que, a su juicio, han reducido las garantías ambientales, entre ellas las reformas impulsadas bajo el argumento de la simplificación administrativa y la denominada Ley Ómnibus.

En materia de movilidad, las entidades ecologistas plantearán paralizar las nuevas actuaciones previstas en el Plan de Carreteras y priorizar el transporte público. Entre sus propuestas figuran limitar el número de vehículos que pueden circular por Mallorca, impulsar los trenes de Llevant y Alcúdia, aumentar las frecuencias ferroviarias, mejorar la red de autobuses y recuperar y ampliar los carriles bus-VAO. Asimismo, proponen sustituir la negociación de un nuevo Convenio de Carreteras con el Estado por un Convenio de Movilidad Sostenible que priorice la financiación ferroviaria y del transporte público.

Gestión del agua adaptada a los recursos disponibles

La quinta reivindicación está relacionada con el agua. GOB y Terraferida pedirán garantizar la seguridad hídrica mediante una gestión adaptada a los recursos disponibles, con protección de los acuíferos y una reducción de la demanda, además de condicionar la planificación urbanística y turística a la disponibilidad real de agua.

Por último, reclamarán una estrategia integral frente al cambio climático que incluya más zonas verdes y espacios arbolados y una red de refugios climáticos en los municipios. En materia energética, defienden que la expansión de las instalaciones fotovoltaicas se concentre prioritariamente en espacios ya sellados, industriales o degradados, preservando el suelo rústico agrario y forestal y las áreas de alto valor ambiental.

Las dos organizaciones consideran que estas seis medidas permitirían comenzar a reducir la presión urbanística y turística sobre Mallorca y aseguran que su aplicación depende fundamentalmente de la voluntad política de las instituciones autonómicas.

GOB y Terraferida esperan que la reunión del día 22 se traduzca en una respuesta del Govern a las demandas planteadas en la movilización de «Mallorca al límit». La misma petición de reunión fue trasladada al presidente del Consell de Mallorca, aunque las entidades ecologistas aseguran que todavía no han recibido respuesta.