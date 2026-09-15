La consellera de Salud defiende ahora a la gerente de Son Espases: "La avala su gestión"

La consellera de Salud, Manuela García, ya responde con un sí inequívoco cuando se le pregunta si mantiene su confianza en la gerente de Son Espases, Cristina Granados. Una semana después de evitar contestar directamente a esa pregunta en el Parlament, esta mañana García ha cerrado filas con la responsable del hospital y ha asegurado que "la avala su gestión", en un nuevo enfrentamiento con el PSOE por la crisis abierta en la cúpula del centro.

"Voy a ser clara: apoyo y suscribo palabra por palabra las declaraciones del vicepresidente del Govern, Toni Costa. La avala su gestión", ha respondido García a la diputada socialista Amanda Fernández. La consellera ha hecho así explícito el mismo respaldo que Costa ya había expresado la semana pasada, cuando aseguró que el apoyo del Ejecutivo a Granados era "total".

La diputada del PSOE, Amanda Fernández, en el Parlament balear. / PSIB-PSOE

Fernández ha planteado una pregunta deliberadamente cerrada después de recordar que SATSE ha reclamado el cese inmediato de Granados ante lo que el sindicato considera una situación "insostenible" en Son Espases. "¿La consellera de Salud apoya y da su confianza a la gerente de Son Espases, sí o no?", ha insistido.

La socialista ha respondido al respaldo de la consellera recuperando la sucesión de salidas que se ha producido bajo la gerente. Al menos 14 responsables de la dirección y de áreas dependientes de gerencia han dejado sus puestos en circunstancias vinculadas a ceses, conflictos o discrepancias durante el mandato de Granados.

Entre los últimos movimientos están las dimisiones del director de Gestión y Servicios Generales, José Antonio Visedo, y de la directora de Enfermería, Natalia Vallés, separadas por menos de dos semanas. Fernández ha recordado también las acusaciones públicas de la exjefa de Comunicación Sabrina Vidal, que denunció humillaciones y un trato en su paso por la gerencia.

"El clima laboral en Son Espases, el hospital de referencia, es insostenible, irrespirable", ha dicho la diputada socialista. Fernández ha asegurado que la inestabilidad termina repercutiendo "tanto en los profesionales como en los pacientes" y ha relacionado la situación con las listas de espera, las limitaciones en pruebas PET-TAC, los problemas de personal de Enfermería en Neonatología y la presión asistencial de Urgencias.

García, por su parte, ha reaccionado con dureza, ha acusado a la diputada de "irresponsable" por lanzar ese mensaje, que según ella es "mentira y falso", y ha recurrido a la carta con la que Natalia Vallés comunicó su salida, en la que aseguraba que su decisión respondía a motivos personales. Sin embargo, este diario ha podido saber que detrás de su dimisión hay un progresivo deterioro de la relación con Granados.

Listas de espera

Por su parte, la diputada de Més per Mallorca Marta Carrió ha puesto el foco en el aumento de las listas de espera y ha recordado que ahora mismo hay 90.670 personas esperando una consulta con un especialista y otras 17.540 pendientes de una operación en Baleares.

También ha hablado sobre Son Espases, ya que tiene 2.695 pacientes más esperando una intervención que hace un año, un incremento del 17%, mientras que el tiempo medio de espera ha aumentado en diez días. En consultas con especialistas, ha comentado que hay 11.849 pacientes más en espera, un 14,7% más.

En una nota de prensa, Més ha rechazado que el deterioro pueda explicarse solo por las huelgas médicas, ya que las listas ya crecían entre 2024 y 2025. En 2023 había 67.700 personas pendientes de una consulta con el especialista y ahora, tres años después, hay más de 90.600, mientras que los pacientes esperando una operación han aumentado de 14.584 a 17.540.