El Consell de Mallorca cierra julio con 146 expedientes abiertos contra la oferta turística ilegal

El Consell de Mallorca ha iniciado entre enero y julio de este año 146 expedientes sancionadores por oferta turística ilegal, lo que supone un incremento de 40 % (en el mismo periodo del año pasado se abrieron 104), según ha informado este martes el conseller insular de Turismo, Guillem Ginard. Además, crece un 10 % la resolución de casos y se han propuesto sanciones por más de 4,3 millones de euros.

Guinard, acompañado por el nuevo director insular de Turismo Pedro Rosselló, sustituto de Clara del Moral, ha hecho balance de la campaña de temporada alta o contra la oferta ilegal, que arrancó el pasado 15 de mayo y se extiende hasta el 15 de noviembre. Hasta julio se han llevado a cabo 1.546 inspecciones.

También se ha iniciado 60 expedientes a través del nuevo procedimiento DIA (declaración de Ilegalidad Abreviada), que en un plazo más corto (entre seis y 10 meses desde la detección del caso) permite ordenar el cese inmediato de actividad. Se han resuelto 54 de las 60 actas. Como ha explicado Ginard, con este protocolo de forma paralela se tramita la sanción económica correspondiente y se notifica a las plataformas de comercialización para que el propietario retire inmediatamente los anuncios de las viviendas turísticas sancionadas. En caso de no hacerlo se le empiezan a imponer medidas coercitivas a través de multas y el caso puede terminar en la Fiscalía.

Asimismo, el titular de Turismo recordaba que la cuantía de las multas se han incrementado desde 50.000 euros hasta medio millón las más graves. "No podemos permitir que quien incumple la normativa compita en igualdad de condiciones con aquellos que hacen las cosas bien", ha advertido el popular.

En los primeros siete meses de 2026 se han resuelto 61 expedientes sancionadores, de los que 36 están tipificados como muy graves y 25, como graves. La cuantía total impuesta en sanciones es de más de 2,1 millones de euros. Así las cosas, estas resoluciones indican que han aumentado en un 10 %.

Turismo subraya los avances en su actividad sancionadora porque en siete meses se ha superado el volumen del año anterior en 42 expedientes más, al pasar de 104 a 146.

El ritmo mensual de actas iniciadas es de 20,8 expedientes frente a 8,6 en 2025.

El conseller ha recordado el canal de denuncias para los ciudadanos, al que se puede acceder a través del correo electrónico: inspeccioturisme@conselldemallorca.net. El año pasado se recibieron 450 denuncias mediante esta vía.

Por otro lado, Ginard se ha referido a que "las políticas de contención" turística comienzan a "dar frutos", con la reducción de llegada de turistas en julio, para dejar de crecer de forma ilimitada y alcanzar la desestacionalizacion.