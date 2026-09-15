El aeropuerto de Palma cierra agosto con otro récord: cerca de 5 millones de pasajeros

Agosto ha sido otro mes de récord en el aeropuerto de Palma en un periodo que cerró con más de 4,8 millones de pasajeros, lo que supone un incremento del 2,3 % respecto al mismo mes de 2025. Entre enero y agosto, en un año en el que se han sumado dos nuevos vuelos de largo radio (Montreal y Abu Dabi), por las instalaciones de Son Sant Joan han pasado 24,4 millones de viajeros, un 2,2 % más, con lo que el aeródromo mallorquín continúa siendo el tercero de toda la red nacional de Aena, según los datos facilitados este martes por el gestor aeroportuario.

En agosto el tráfico nacional superó los 941.100 viajeros, con un crecimiento del 3,3 %. Mientras el mercado internacional rebasó los 3,8 millones de pasajeros, siendo menor la subida, cifrada en un 2,1 % respecto al mismo mes del año pasado. En cuanto a los aterrizajes y despegues Aena contabilizó 32.324, un 2,8 % más.

Cabe recordar que el pasado julio se cerró con casi 4,7 millones de pasajeros, con una subida del 2,2 % y se gestionaron 32.198 vuelos, un 2,4 % más.

Entre enero y agosto Son Sant Joan supera los 24,4 millones de viajeros, lo que supone un 2,2 % más. Y el número de vuelos alcanzó los 175.341, con un alza del 1,8 %.

Más en Ibiza

Por su parte, mayor es el crecimiento del aeropuerto de Ibiza. Se convierte hasta agosto en el décimo por número de pasajeros, con más de 6,7 millones y un incremento del 3 %. En esos primeros ocho meses de 2026 ha registrado 63.056 movimientos entre aterrizajes y despegues, un 3,6 % más. El mes pasado, el aeródromo ibicenco sumó 1,5 millones de viajeros, con un alza del 2,5 % y 13.643 vuelos, un 5,2 % más.

En el aeropuerto de Menorca en el acumulado del año se superan los 3,1 millones de pasajeros, con una subida del 2,5 % y 27.190 movimientos, un 1,9 % más. En agosto, por el aeropuerto de Mahón han pasado 765.700 viajeros, con un incremento del 1,8 %, y 5.795 vuelos, un 2,4 % más.

Red nacional

En cuanto al tráfico en todos los aeropuertos en España en agosto se han contabilizado más de 34,8 millones de pasajeros, un 4,7 % más que en el mismo mes de 2025. Y se gestionaron 273.292 movimientos de aeronaves, con un crecimiento del 4,3 %.

De enero a agosto de 2026 los aeropuertos españoles han registrado 225,5 millones de viajeros, un 4,1 % más, y 1.890.414 movimientos de aeronaves (+4,4 %).

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el periodo 2027-2031, que implica una inversión en Son Sant Joan de 621,6 millones de euros durante los próximos cinco años para mejoras en los sistemas de inspección de equipajes y otras medidas de seguridad, actuaciones en el campo de vuelo y la plataforma, y la renovación de las pasarelas de embarque.