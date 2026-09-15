Más de 80 profesionales trabajan para reconstruir la red eléctrica dañada por el temporal en Mallorca

Más de 80 profesionales de e-distribución, la filial de redes de Endesa, trabajan actualmente en la reconstrucción de la red eléctrica dañada por el fuerte temporal del pasado 9 de septiembre que dejó 119 incidencias en Baleares, la mayoría en Mallorca. El episodio meteorológico llegó a afectar inicialmente a cerca de 17.000 clientes y provocó daños importantes en líneas y soportes de la red de distribución.

La compañía activó desde el primer momento sus protocolos de emergencia y movilizó equipos técnicos para recuperar el suministro. Según Endesa, el servicio se ha ido restableciendo progresivamente durante los días posteriores al temporal gracias a las maniobras realizadas sobre la red y a los trabajos desarrollados sobre el terreno.

14 grupos electrógenos

Para reducir la afectación mientras se acometían las reparaciones más complejas, e-distribución llegó a instalar hasta 14 grupos electrógenos en diferentes puntos de la red. Estos equipos han permitido mantener "de manera provisional" el suministro eléctrico en algunas de las zonas más afectadas.

Grupo electrógeno en Banyalbufar. / Endesa

Actualmente, 63 profesionales trabajan directamente sobre el terreno en la reconstrucción de las instalaciones dañadas. El dispositivo está formado por personal propio, empresas colaboradoras y equipos de refuerzo desplazados desde otras islas y desde la Península.

A ellos se suman otros 18 profesionales de los centros de control de media y baja tensión, que coordinan permanentemente las operaciones y realizan maniobras en remoto para "agilizar la recuperación de la red". En total, son 81 trabajadores implicados en las tareas.

Valldemossa, Esporles y Banyalbufar, los más afectados

Los daños más importantes se concentran en Valldemossa, Esporles y Banyalbufar. Entre las incidencias detectadas figuran soportes "deformados o abatidos por la fuerza del viento" y líneas aéreas dañadas por la caída de árboles, ramas y otros elementos arrastrados por el temporal.

Soporte dañado en Esporles. / Endesa

La compañía señala que la complejidad de los trabajos se debe principalmente a la dificultad para acceder a algunos de los puntos afectados y a la necesidad de actuar en zonas forestales con una gran acumulación de vegetación caída. En algunos casos, ha sido necesario "condicionar los accesos y retirar árboles" antes de poder comenzar las reparaciones eléctricas.

Endesa asegura que durante estos días ha mantenido "un contacto permanente" con la Dirección General de Emergencias y con los ayuntamientos de los municipios afectados para coordinar las actuaciones y establecer las prioridades.

La compañía continuará desplegando los recursos humanos y técnicos necesarios hasta completar la reconstrucción de las instalaciones y recuperar la configuración habitual de la red eléctrica.