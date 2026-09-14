El sector náutico pide extender al mar la protección de la Serra de Tramuntana

La protección de la Serra de Tramuntana debería continuar más allá de la línea de costa. Es la propuesta que la Federación de Asociaciones y Actividades Náuticas para temas Medioambientales (FANMED) ha trasladado al conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, al que ha pedido estudiar una posible ampliación de la protección marina vinculada a este espacio.

La organización náutica no plantea por ahora unos límites concretos ni qué nuevas restricciones deberían aplicarse. Su primera petición es realizar un estudio científico que analice si la superficie marina actualmente protegida es suficiente y determine, a partir de sus resultados, si resulta necesario extenderla.

FANMED argumenta que la conservación de la Serra no puede detenerse en tierra y que debe tenerse en cuenta la conexión ecológica que existe entre la montaña, el litoral y el mar. La federación propone aprovechar una posible ampliación para establecer una gestión conjunta de estos espacios y ordenar las actividades que se desarrollan en la costa.

El sector náutico reclama también participar desde el principio en ese proceso. "Queremos estar en la mesa donde se decide el futuro del mar", sostiene FANMED, que defiende que quienes utilizan habitualmente el litoral pueden aportar su conocimiento a la hora de diseñar las medidas de protección.

La federación insiste, no obstante, en que una mayor protección debería tener en cuenta tanto la actividad náutica como las necesidades de los residentes de los municipios costeros. Pone como ejemplo Sóller, donde considera necesario buscar soluciones "legales, ordenadas y adaptadas" para el fondeo y el amarre de embarcaciones. "No se trata de elegir entre medio ambiente y actividad náutica, sino de ordenar el mar para que ambas cosas puedan convivir", defiende la organización.

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FANMED apuesta también por aumentar la participación de las instituciones de Baleares en la gestión de los espacios marinos relacionados ecológicamente con zonas terrestres protegidas. Según la federación, acercar estas decisiones al territorio facilitaría la coordinación entre las medidas de conservación y las actividades que se desarrollan en el litoral.