Sagreras, portavoz del PP: "no me cabe en la cabeza que un mallorquín no pueda comprarse una segunda vivienda"

El PP de Baleares no está tan seguro, como sí lo está Més per Mallorca, que el pronunciamiento sobre las limitaciones en la compra de la vivienda anunciada la pasada semana por la comisión europea, pueda ser una solución a este problema, ni tampoco que se pueda aplicar en las islas, sobre todo cuando se cuestiona la compra de una segunda vivienda por parte de un residente. Sebastià Sagreras ha señalado esta mañana, al preguntarle sobre la propuesta planteada por el portavoz de Més, que ha hablado que las restricciones a la compra inmobiliaria estaría amparada por la CE y por la jurisprudencia del tribunal europeo, que el Govern va a estudiar esta propuesta, que de momento solo es un anuncio y no se ha plasmado en ningún documento. Sin embargo, el portavoz popular tiene claro que el Govern no va a apoyar ninguna ley que proponga la prohibición de un residente de las islas a adquirir una segunda vivienda, como se ha hecho tradicionalmente en el archipiélago durante años. “No me cabe en la cabeza que un vecino de Campos no pueda comprarse una casa en sa Ràpita, ni uno de ses Salines lo pueda hacer en la Colònia de Sant Jordi” señaló el portavoz parlamentario, que acusó a los nacionalistas de anunciar propuestas populistas, en vez de dar proponer una solución efectiva.

Sagreras fue muy duro con los partidos de la izquierda y recordó que durante los ocho años que gobernaron Baleares no desarrollaron ninguna medida política que limitara el crecimiento de los precios de la vivienda en las islas e facilitara la compra por parte de los residentes. “Si Més plantea la medida de prohibir la compra de segundas viviendas perdería una gran parte del electorado”, señaló Sagreras, que recordó que “los mallorquines han comprado de manera tradicional una segunda casa”. El portavoz popular aclaró que, en cualquier caso, el pronunciamiento anunciado la pasada semana desde la comisión europea habla de restricciones en casos muy determinados y no de prohibiciones.

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El PP ha querido dar respuesta esta mañana a la propuesta planteada por Més per Mallorca, que ha propuesto que en Baleares se prohíba que un no residente, o incluso una empresa, pueda adquirir una casa, ya que en estos momentos el acceso a un techo no está garantizado para las personas que habitan en las islas. Los nacionalistas se apoyan en el pronunciamiento de la semana pasada de la comisión europea, que contempla algunas restricciones, siempre y cuando el terreno donde se aplique esté catalogado de zona tensionada, una situación que no se produce en Baleares. Lluis Apesteguia ha afirmado que varias sentencias del tribunal europeo respaldan la cobertura legal a estas limitaciones en la compra inmobiliaria y ha asegurado que esta situación se ha planteado en numerosas regiones del continente que sufren el mismo problema que Baleares.