El PSOE exige al Govern el cese de la gerente de Son Espases

El PSIB, a través de su portavoz Iago Negueruela, ha acusado hoy a la consellera de Salud, Manuela García, de ser incapaz de crear equipos de trabajo, como demuestra la cascada de renuncias que se están produciendo en las áreas sanitarias bajo su responsabilidad, sobre todo en el hospital de Son Espases, donde incluso se han denunciado casos de acoso laboral. “Estos fallos permanentes en la gestión de los hospitales después repercuten de manera negativa en el servicio que se presta a los pacientes”, señaló el diputado de la oposición.

Negueruela ha asegurado hoy que en el hospital de Son Espases se vive “un clima hostil”, como demuestra que cada semana se produzcan renuncias de alguno de sus directivos. Para el socialista, todas estas renuncias están relacionadas con el mal ambiente laboral que está provocando la gerente del hospital, Cristina Granados, y reconoce que no alcanza a entender el apoyo que está recibiendo por parte del Ejecutivo. “Si se mantiene la confianza en esta mujer ya se demuestra el modelo que se impone en el hospital”.

Para buscar una respuesta a esta situación de conflicto en el seno del hospital público de Mallorca, Negueruela se dirija mañana en el pleno del Parlament a la consellara de sanidad y le pedirá el cese inmediato de la gerente Cristina Granados. “En casi cuatro años de legislatura la consellera ha sido incapaz de crear un equipo de confianza, lo que repercute de manera negativa sobre el servicio del paciente y ocasiona un aumento de las listas de espera”, señaló el portavoz socialista.

Otro de los temas que van a plantear mañana los diputados socialistas es que se autorice a la Sindicatura de Cuentas que estudie en profundidad los contratos que están firmados por la administración insular con la empresa Tirme. Esta petición se produce después de que se hayan conocido algunos informes que apuntan hacia un sobreprecio de esta contratación público. “Es necesario que el PP se pronuncie sobre esta polémica”, exigió Negueruela.

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También se quejó el diputado que la sesión plenaria de mañana vaya a ser muy corta. De hecho, solo está previsto que dure en el horario de mañana. Negueruela acusó al presidente del Parlament de “trabajar poco” y señaló que precisamente los diputados autonómicos deberían dar ejemplo y la sesión plenaria debería continuar por la tarde. Recordó que hay muchos proyectos y leyes por debatir, por lo que consideró que es insuficiente la sesión matinal para dar salida a todos estos temas, cuando algunos de ellos son cuestiones muy trascendentes.