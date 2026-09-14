El PSIB presenta la reclamación para frenar la nueva tarifa de TIRME y la aportación del Consell de 41 millones

El PSIB ha dado este lunes un paso más en la ofensiva abierta por la gestión de la concesión de TIRME. El grupo socialista en el Consell de Mallorca ha registrado formalmente una reclamación para tratar de frenar la modificación de la tarifa de tratamiento de residuos y paralizar la aportación extraordinaria de 41 millones de euros aprobada a finales de julio para la concesionaria.

La reclamación pide que se retroceda íntegramente el procedimiento de modificación de la tarifa y que se deje en suspenso la modificación de crédito con la que el Consell pretende destinar los 41 millones procedentes de sus remanentes a TIRME. La portavoz socialista, Catalina Cladera, sostiene que la operación carece de "base legal ni técnica" y reclama al gobierno insular que rectifique antes de seguir adelante con ambos expedientes.

Los socialistas sustentan buena parte de su reclamación en el reciente informe definitivo de la Intervención General del Consell sobre la concesión. El documento cuestiona la metodología utilizada para calcular la tarifa y calificó el resultado global de su análisis como "desfavorable (impacto grave)". Entre otras cuestiones, Intervención puso el foco en la actualización mediante el IPC de determinadas inversiones realizadas por la concesionaria y en las elevadas rentabilidades obtenidas por la empresa.

El PSIB alega además que la nueva aportación de 41 millones puede generar problemas presupuestarios al Consell. Según recoge la reclamación a partir de los informes de Intervención, la modificación de crédito afecta a la normativa de estabilidad presupuestaria y a la regla de gasto y podría obligar a la institución a elaborar un Plan Económico-Financiero. Los socialistas cuestionan así la rebaja nominal del 10% de la tarifa anunciada por el gobierno insular y sostienen que parte de su coste termina trasladándose al presupuesto del Consell.

A estos argumentos añaden las conclusiones de la Sindicatura de Comptes sobre la primera gran aportación extraordinaria realizada a TIRME durante esta legislatura. Como publicó este diario, el órgano fiscalizador detectó diferentes carencias en los 43 millones destinados a la concesionaria en 2023 para contener la tarifa. Entre otras cuestiones, señaló que la subvención no figuraba en el Plan Estratégico de Subvenciones y cuestionó diferentes aspectos de su justificación y encaje contractual. El PSIB considera que existen similitudes entre aquella operación y la que ahora pretende realizar el Consell.

La reclamación incorpora además un argumento medioambiental. El PSIB sostiene que la aportación vulnera la Directiva Europea de Residuos y la Ley estatal 7/2022 al trasladar a la Administración costes de gestión que, según defiende el partido, deben asumir los productores de residuos. "El Consell está asumiendo costes que no le corresponden y está beneficiando a una empresa que ya declara beneficios astronómicos", ha denunciado Cladera.

La portavoz socialista reclama por ello que el gobierno de Llorenç Galmés paralice ambos procedimientos y revise la metodología utilizada para calcular la tarifa. "El Consell debe rectificar de manera inmediata, detener los expedientes y garantizar que las tarifas sean aprobadas con transparencia, rigor y respeto a la legalidad", ha concluido.