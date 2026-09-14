El PP quiere que el Parlament muestre su solidaridad con Ceuta

El PP quiere trasladar el conflicto social que se está produciendo desde hace más de un mes en la ciudad de Ceuta, con la entrada ilegal de miles de ciudadanos de Marruecos, al Parlament balear. Sebastià Sagreras, el portavoz popular, anunció que su partido ha presentado una propuesta no de ley en el Parlament, para que se proteja la frontera de España, a la vez que se manifieste la solidaridad de los partidos políticos al pueblo de Ceuta.

Aprovechando esta propuesta, Sagreras acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de permitir que la ruta balear de migrantes se haya consolidado, y pidió que desde la administración central se apueste por contratar en Baleares a más agentes de Policía y de la Guardia Civil, dándoles medios para hacer frente al problema social que representa la migración.

El PP quiere que durante la sesión parlamentaria de mañana salga en el debate el tema de la invasión de ciudadanos de Marruecos a la ciudad española que la cámara muestre su apoyo absoluto al pueblo de Ceuta. También quiere aprovechar esa situación para atacar a Sánchez, al mencionar en su comparecencia en el Parlament un informe de los servicios de inteligencia que mencionaba el “alto riesgo” de llegada de migrantes a Baleares. La pasada semana la presidenta Prohens ya pidió explicaciones al gobierno central sobre este asuntos, si bien todavía no se ha recibido ninguna respuesta, ni tampoco se tiene conocimiento exacto de dicho informe de los servicios de inteligencia. “Queremos saber desde Baleares desde cuando Sánchez tiene estos informes, porque a fecha de hoy no tenemos la más mínima información sobre su contenido”, señaló el portavoz del PP en el Parlament, que anunció que el Ejecutivo exige conocer también qué medidas concretas se han adoptado para evitar esta cascada de llegadas a pateras con migrantes a las costas de las islas.

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El PP también ha reiterado su propuesta de que comparezca el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, en el Parlament para que detalle lo que conoce de dicho informe. Aún no hay respuesta, pero Sagreras teme que Rodríguez va a renunciar a dicha presencia en el Parlament.