Més carga contra Galmés por el discurso de la Diada: "El Consell de Mallorca no es del PP"

Més per Mallorca ha trasladado por escrito al presidente Llorenç Galmés su malestar por el discurso que pronunció el pasado sábado durante la entrega de los Premis, Honors i Distincions del Consell de Mallorca. Después de denunciar públicamente el domingo el tono de la intervención, la formación ecosoberanista ha remitido este lunes una carta al presidente insular en la que le reclama que separe su papel institucional de la confrontación política con la oposición.

"Nos dirigimos a usted a raíz del discurso que pronunció durante el acto de entrega de los Premis, Honors i Distincions del Consell de Mallorca", comienza la misiva firmada por la portavoz de Més en la institución, Catalina Inés Perelló. El grupo expresa su "desacuerdo" y "preocupación" por una forma de ejercer la Presidencia que, a su juicio, vuelve a "confundir la acción de gobierno y la actividad partidista con los actos estrictamente institucionales".

Més sostiene que la entrega de los reconocimientos del Consell no es un acto de partido, sino una celebración que representa al conjunto de los mallorquines. Por ello, considera "especialmente inadecuado" utilizar el discurso de la Presidencia para hacer reproches políticos, confrontar con los grupos de la oposición o defender posiciones que la formación considera partidistas.

La carta distingue entre las dos facetas de Galmés. Los ecosoberanistas reconocen su legitimidad para defender la acción de su gobierno como presidente y para confrontar con sus adversarios como dirigente del PP, pero consideran que ambas funciones corresponden a espacios diferentes. "El problema que le trasladamos es precisamente este: este año, una vez más, estas dos responsabilidades quedaron confundidas", señala la misiva.

Perelló recuerda además que quien ocupa la Presidencia del Consell representa tanto a quienes apoyaron su formación como a quienes no lo hicieron y defienden otro modelo para Mallorca. "El Consell de Mallorca no es del Partido Popular, ni de Més per Mallorca, ni de ninguna otra formación", incide en la carta. A juicio del partido, utilizar el atril de un acto institucional para confrontar con la oposición "desvirtúa el sentido del acto, desplaza a sus auténticos protagonistas y perjudica a la propia institución".

Més considera que los galardonados deberían haber concentrado el protagonismo de la ceremonia del sábado y sostiene que no era el momento de convertirla "en un episodio más de la confrontación política ordinaria". La formación cierra la carta reclamando a Galmés que "recupere y ejerza plenamente el papel institucional" que corresponde a la Presidencia, respete la pluralidad política y social de Mallorca y preserve los actos institucionales de la confrontación partidista. Més espera además que lo sucedido el sábado no vuelva a repetirse: "El Consell merece que su presidencia esté a la altura de la institución y d ela pluralidad de la sociedad que representa".