La Justicia avala la actuación de la Autoridad Portuaria de Baleares en el concurso de vestuario

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha avalado la actuación de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) en el concurso para el suministro de vestuario de su personal y ha desestimado íntegramente el recurso presentado por Satara Seguridad S.L contra su exclusión del procedimiento.

La resolución rechaza uno por uno todos los argumentos formulados por la empresa recurrente, confirma que la exclusión se ajustó a los pliegos y a la legislación de contratación pública y acuerda levantar la suspensión del procedimiento.

Este pronunciamiento desmiente las sospechas de irregularidad que dieron lugar a informaciones publicadas el pasado mes de mayo bajo titulares que llegaron a hablar de un “supuesto amaño”. La resolución no aprecia trato de favor, discriminación entre empresas, falta de motivación ni aplicación arbitraria de los criterios de valoración.

El tribunal confirma así lo que la APB explicó públicamente desde el primer momento: la paralización del procedimiento no suponía que se hubiera detectado ninguna irregularidad. Era una suspensión legal vinculada a la interposición del recurso y no un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

La información publicada el 14 de mayo vinculó la paralización del concurso con unas supuestas “graves irregularidades” y con las sospechas de un posible amaño en la valoración de las ofertas.

Sin embargo, esas afirmaciones procedían exclusivamente de la argumentación de la empresa recurrente. El Tribunal no había abierto una investigación por amaño ni había apreciado indicios de trato de favor. Se había limitado a mantener la suspensión del procedimiento prevista en la Ley de Contratos del Sector Público hasta resolver el recurso. Una vez examinado el expediente completo, el TACRC ha rechazado la totalidad de las alegaciones y ha confirmado que la APB actuó conforme a Derecho.

Las reglas estaban en los pliegos y se aplicaron por igual

La empresa recurrente sostuvo que la Comisión Técnica había aplicado un supuesto “recorte” de la documentación presentada y que esa decisión la había perjudicado frente a su competidora. El Tribunal descarta expresamente esta acusación. Concluye que los límites de páginas estaban claramente establecidos en los pliegos y que no existe “indicio alguno” de que las dos ofertas fueran valoradas aplicando criterios diferentes. El TACRC constata, además, que las fichas técnicas de ambas empresas fueron consideradas íntegramente y en condiciones de plena igualdad. Por ello, rechaza que se produjera un recorte material de información relevante, una modificación encubierta de los pliegos o un trato desigual entre las licitadoras.

La información publicada cuestionó que los integrantes de la Comisión Técnica se hubieran basado en apreciaciones subjetivas y no en criterios técnicos y objetivos. La resolución llega a la conclusión contraria.Considera que la valoración de las muestras estaba suficientemente motivada y permitía conocer las razones concretas de la puntuación otorgada a cada prenda.

Entre los aspectos examinados se encontraban el tallaje, la ergonomía, la densidad de los tejidos, la fragilidad de determinados elementos, el cierre de los puños y la adecuación de las prendas al diseño corporativo establecido en los pliegos. El TACRC concluye que no existió falta de motivación. Lo que existía era una discrepancia de la empresa recurrente con el contenido de la evaluación efectuada por la Comisión Técnica, algo que no convierte la valoración en arbitraria ni determina su invalidez. El Tribunal también considera justificadas las diferencias de puntuación entre las propuestas metodológicas de las dos licitadoras y rechaza nuevamente la alegación de falta de motivación.

La oferta fue excluida porque no alcanzó la calidad mínima

Satara Seguridad obtuvo 21,60 puntos sobre 45 en la valoración técnica, cuando los pliegos exigían un mínimo de 27 puntos para continuar en el procedimiento. La empresa quedó, por tanto, más de cinco puntos por debajo del umbral mínimo exigido. Su exclusión no fue consecuencia de una decisión discrecional de la APB, sino de la aplicación de una condición objetiva, conocida y aceptada por todas las empresas que participaron en la licitación.

El umbral del 60% de la puntuación técnica se encontraba expresamente recogido en los pliegos y está amparado por el artículo 146.3 de la Ley de Contratos del Sector Público. El Tribunal rechaza también que este umbral fuera utilizado como un instrumento de “exclusión artificial”, como sostenía la recurrente.

Una oferta más barata no puede imponerse si carece de la calidad exigida

La información publicada centró buena parte de su argumentación en que la oferta de la empresa excluida era supuestamente unos 200.000 euros más económica y afirmó que la APB había “optado por la oferta más cara”.

Esta interpretación omite una regla esencial de la contratación pública: una proposición que no alcanza la calidad técnica mínima establecida en los pliegos no puede continuar en el proceso selectivo, con independencia del precio que ofrezca.

El propio Tribunal analiza expresamente esta cuestión y concluye que excluir una oferta con una calidad técnica insuficiente, aunque presuntamente sea económicamente más ventajosa, es conforme con la legalidad y está ajustado a Derecho.

La APB no optó arbitrariamente por una oferta más cara. Aplicó un modelo de adjudicación basado en la mejor relación calidad-precio, en el que primero debía acreditarse un nivel técnico mínimo para poder acceder a la valoración económica.

Aceptar una oferta solo por ser más barata, pese a no alcanzar la calidad mínima exigida para el vestuario utilizado diariamente por el personal de la APB, habría supuesto incumplir los propios pliegos.

La reputación o dimensión de una empresa no sustituye la valoración de su oferta

La noticia también utilizó como argumento que una de las empresas descartadas era una compañía relevante del sector y suministraba uniformes a otros cuerpos de seguridad. La experiencia, dimensión o cartera de clientes de una empresa no determina automáticamente la calidad de una oferta concreta ni la exime de cumplir las condiciones de una licitación.Cada propuesta debe valorarse atendiendo exclusivamente a la documentación y las muestras presentadas y a los criterios establecidos en los pliegos. El Tribunal confirma que eso fue precisamente lo que hizo la Comisión Técnica de la APB.

Del mismo modo, que unas prendas hayan podido ser aceptadas en otros concursos no obliga a la APB a otorgarles una determinada puntuación, puesto que cada licitación responde a necesidades, diseños, condiciones de uso y criterios técnicos específicos.

Un procedimiento elaborado con participación sindical

La APB recuerda que los pliegos fueron elaborados con la participación directa de una Comisión Técnica integrada por representantes de todos los sindicatos operativos presentes en la Autoridad Portuaria.

La finalidad de esta participación era que los representantes de la Policía Portuaria pudieran trasladar las necesidades reales del servicio y contribuir a definir las condiciones técnicas, ergonómicas, funcionales y de diseño de las prendas.

El objetivo del concurso no era adquirir el vestuario más barato con independencia de sus características, sino garantizar prendas adecuadas para el trabajo diario, con niveles suficientes de calidad, funcionalidad, comodidad, resistencia, seguridad y adaptación a la imagen corporativa.