El Govern propone reducir las horas lectivas del profesorado de la concertada para equipararlas con las de la pública

La Conselleria de Educación y Universidades ha puesto sobre la mesa este lunes sus primeras propuestas para el nuevo Compromiso educativo 2027-2031 de los centros concertados, entre las que destaca una reducción progresiva de la carga lectiva de sus docentes para aproximarla a la de los profesores de la enseñanza pública. El conseller Antoni Vera ha presentado las medidas durante la reunión de la Mesa de la Enseñanza Privada Concertada, en la que se ha iniciado formalmente la negociación con las organizaciones patronales y sindicales.

Actualmente, el profesorado de la concertada tiene una carga lectiva de 23 horas semanales en Secundaria y Bachillerato y de 25 horas en Primaria. "Se trataría de llegar a una equiparación con la pública y a una reducción progresiva de las horas lectivas de este profesorado", ha explicado Vera.

Tres propuestas

La Conselleria ha planteado otras dos medidas junto a la reducción de la carga lectiva. La segunda es avanzar en la equiparación y actualización de los complementos de formación vinculados a los sexenios para todo el profesorado de la concertada de Baleares.

La tercera propuesta está relacionada con la función tutorial. Educación plantea que todos los tutores de los centros concertados dispongan de una hora lectiva adicional para preparar las tutorías, además de continuar mejorando el complemento económico que perciben por ejercer esta función.

Vera ha defendido que "la enseñanza concertada necesita igualar no solo su complemento, sino una hora lectiva extra a todos los tutores", con el objetivo de que puedan preparar estas funciones "de la misma manera que tienen en la enseñanza pública".

Aun así, cabe recalcar que estas iniciativas son propuestas de la Conselleria y deberán ser negociadas con sindicatos y patronales. Vera ha insistido en la necesidad de alcanzar "un acuerdo posibilista", que sea también "realista" y que "no sea ambiguo", con medidas calendarizadas que puedan desarrollarse durante la próxima legislatura. "Quien salga de las urnas a partir de mayo será el encargado de llevar a cabo durante los próximos cuatro años un nuevo acuerdo calendarizado", ha señalado.

La intención del Govern es negociar en paralelo el nuevo compromiso de la enseñanza pública y el de la concertada e intentar cerrar ambos a finales de este año o principios de 2027. "La idea es que sea todo más o menos a la vez", ha apuntado Vera.

Más de 90 millones

La apertura de esta negociación llega después del balance del Acuerdo Marco firmado en 2023, que, según Vera, está "básicamente acabado" tras haberse cumplido la práctica totalidad de sus compromisos. "Las mejoras en la enseñanza concertada y los logros en todo este pacto son claros", ha afirmado.

En el caso de la concertada, el Govern asegura haber destinado más de 90 millones de euros a mejorar las condiciones de sus profesionales, dentro de los más de 250 millones destinados al conjunto del profesorado de Baleares.

Entre las medidas aplicadas figura la reducción de una hora lectiva en Secundaria, que pasó de 24 a 23 horas, así como la creación del complemento de tutoría. También se han incrementado las horas de orientación y atención a la diversidad y se han incorporado psicólogos educativos en los centros concertados. Según Vera, estas mejoras "han ido muy por encima de las mejoras que se establecían en el pacto de 2023".

Además, Educación ha extendido a la concertada la figura de los centros de atención preferente (CAP) para atender al alumnado en situación de especial vulnerabilidad. Actualmente hay diez centros concertados de Baleares que han sido considerados especialmente vulnerables y que reciben recursos específicos.

Otra de las mejoras introducidas durante esta legislatura, aunque no estaba incluida inicialmente en el acuerdo de 2023, es la reducción de dos horas lectivas para los docentes mayores de 55 años. La medida fue aprobada por el Consell de Govern hace dos semanas y se aplica desde este curso. Vera ha considerado que se trata de "una medida de conciliación y de bienestar sociolaboral".

Conciertos educativos

Vera también ha señalado que la Conselleria ha actualizado la parte autonómica de los módulos de los conciertos educativos, tal y como contemplaba el acuerdo de 2023. Según el conseller, no se ha podido hacer lo mismo con la parte estatal porque esta depende de los Presupuestos Generales del Estado, que no han sido aprobados.

Preguntado por la posibilidad de extender a los docentes de la concertada el complemento de difícil cobertura, el conseller ha afirmado que "son temas que se tienen que tratar" y que "las realidades son muy diferentes" entre las plantillas de los centros concertados y públicos de Menorca, Ibiza y Formentera.

Vera ha defendido que los centros concertados de estas islas cuentan actualmente con plantillas "más estables" que los públicos y ha señalado que la concertada tiene una presencia muy reducida en Formación Profesional, uno de los ámbitos donde existen mayores dificultades para estabilizar docentes.