El Govern impulsa más de 200 mejoras en las paradas del TIB desde 2025 con una inversión de 118.400 euros

El Govern ha ejecutado 206 actuaciones de mejora en las paradas de la red de bus TIB durante 2025 y 2026, con el objetivo de ofrecer un servicio "más accesible, cómodo y seguro" y adaptar las infraestructuras al crecimiento del transporte público. A estas intervenciones se suman otras 12 que están en ejecución o previstas antes de que termine el año.

Durante 2025 se llevaron a cabo 114 actuaciones, mientras que en lo que va de 2026 se han realizado otras 92. Las últimas se han ejecutado en Consell, donde se han instalado nuevas marquesinas. La red del TIB cuenta actualmente con más de 760 paradas repartidas por Mallorca.

Nuevas marquesinas

Las actuaciones impulsadas por el Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM) buscan "adaptar las paradas a las actuales necesidades de los usuarios". Entre las intervenciones figuran la renovación de postes, la instalación de bancos y apoyos isquiáticos, la reubicación de paradas y diferentes trabajos de mantenimiento para mantener la red "en óptimas condiciones".

También se han instalado nuevas marquesinas para mejorar la comodidad de los viajeros y protegerlos de "las inclemencias meteorológicas". Ahora mismo, 210 paradas disponen de marquesinas modulares, equipadas con asientos o apoyos isquiáticos y vitrinas con información horaria.

Entre las actuaciones realizadas en los dos últimos años destaca la creación de nuevas paradas en Son Angelats, en Sóller, para facilitar el acceso al polideportivo en transporte público. En Felanitx se ha adecuado el carril bici para "mejorar la convivencia con la parada" y facilitar el acceso al instituto, además de habilitar dos marquesinas en la parada del polideportivo.

En Campos se ha ampliado una de las paradas y se han instalado elementos de sombra para "incrementar el confort de los usuarios". El CTM trabaja, además, en el proyecto de la futura estación de autobuses del municipio, prevista en la ronda de la Rambla y declarada de especial interés estratégico el pasado junio.

El conjunto de actuaciones en las paradas ha supuesto hasta ahora una inversión de 118.400 euros, sin IVA, financiada con recursos procedentes del factor de insularidad del Régimen Especial de Baleares.

Además, el Govern prevé comenzar a finales de este año o principios de 2027 la instalación de aparcamientos seguros para bicicletas y patinetes eléctricos en varias paradas, con taquillas para estos vehículos. La actuación pretende "potenciar la intermodalidad" y facilitar la conexión entre distintos medios de transporte.

11,5 millones de usuarios en la Intermodal

La modernización también se extiende a la Estación Intermodal de Palma, que este año ha registrado 11,5 millones de usuarios sumando viajeros de bus, tren y metro. De ellos, 1,5 millones utilizaron la estación durante agosto.

Durante el último año se han renovado todas las escaleras mecánicas, instalado nuevas pantallas informativas y ventiladores en las dársenas de autobús y mejorado las rampas de acceso. También se ha reorganizado el espacio para crear una nueva dársena y redistribuir las existentes con el objetivo de "optimizar el funcionamiento del servicio".

Actualmente continúan las obras de la nueva oficina de atención al usuario, que contará con un espacio "más amplio, accesible y funcional". También están previstas la construcción de nuevos baños y mejoras en el aparcamiento de bicicletas.

El Govern y el CTM aseguran que el objetivo es dotar a la red de "unas infraestructuras cada vez más accesibles, cómodas, modernas y seguras" ante el "aumento constante de usuarios".