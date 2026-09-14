La Audiencia de Baleares contará con una sexta Sala para afrontar el problema de los retrasos

El Consejo General del Poder Judicial ha aprobado la creación de una sexta Sección en la Audiencia de Baleares, tal como venía reclamando desde hacía años el TSJB, ante el colapso histórico, aumentado en los últimos meses, que sufre esta importante instancia judicial. La Sala de Gobierno ha pedido al CGPJ que nombre de inmediato al presidente de dicha nueva sección. Posteriormente está previsto que se nombre al resto de jueces que formarían parte de este nuevo tribunal. De momento no hay fecha para que esta sexta sección empiece a funcionar.

La pasada semana los integrantes de la Sala de Gobierno mantuvieron una reunión donde, a propuesta del presidente del TSJB, Carlos Gómez, se trasladó una propuesta al Consejo General del Poder Judicial para reforzar los juzgados de las islas, que sufren una grave carencia de medios y de personal, al tiempo que padecen una carga de trabajo cada vez más elevada.

Así, en esta propuesta se reclaman la aprobación de trece nuevas plazas de jueces que ejerzan en las distintas islas. Es decir, el refuerzo no se limitaría solo a los juzgados de Mallorca, donde hay más carga de trabajo y el retraso es más grave, sino que también se aplicaría a los juzgados de Ibiza y de Menorca.

Esta propuesta plantea, en primer lugar, crear una nueva plaza de magistrado en la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJB. Es una instancia judicial cuyas decisiones tienen una gran trascendencia, pero que a la vez sufre una enorme carga de trabajo, por lo que precisa un refuerzo urgente.

La propuesta del TSJB plantea la convocatoria de una plaza de presidente de la Sección Sexta. Su reciente aprobación supondrá un gran alivio ante el enorme retraso que sufren tanto los tribunales penales, como los civiles. Se solicita también una plaza de magistrado en la Sección Cuarta, que se encarga de resolver las cuestiones civiles.

Los juzgados de primera instancia de Palma precisan la creación inmediata de tres magistrados, mientras que los juzgados ordinarios de lo contencioso también necesitan el refuerzo de dos jueces. Se pide que los juzgados de instrucción de Palma se refuercen con otro magistrado, el mismo número que se precisa en el juzgado de lo social del tribunal de instancia.

En Ibiza los refuerzos serían un nuevo juez para los juzgados de instrucción y el mismo refuerzo para los juzgados de primera instancia. En cambio, en Menorca se precisa otro juez que reforzaría a la vez la instrucción civil y penal.

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Esta propuesta se trasladará al Consejo General del Poder Judicial, así como a la secretaría de Estado de Justicia. Se pide que se valore la aprobación de estos trece nuevos refuerzos y si fuera así que se programe la creación de plazas judiciales para el ejercicio del próximo año.