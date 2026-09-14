ANPE reclama mejorar las condiciones laborales del personal de las enseñanzas artísticas superiores en Baleares
El sindicato pide impulsar las nuevas instalaciones del Parque de las Artes y participar en la regulación de estos estudios
ANPE reclama una mejora de las condiciones laborales del personal docente y de administración y servicios de las enseñanzas artísticas superiores de Baleares. El sindicato anuncia que se presentará como nueva fuerza al Comité de Empresa del Conservatorio Superior de Música de Baleares (CSMIB) y de la Escola Superior de Arte Dramático de Baleares (ESADIB) en las elecciones sindicales del próximo 17 de septiembre.
La organización sindical pretende participar en la regulación de la nueva normativa estatal que afectará a estos estudios, así como negociar con la Administración un nuevo acuerdo que mejore las condiciones del personal laboral.
Más recursos
Uno de los principales objetivos de ANPE será reclamar que las nuevas instalaciones previstas en el Parque de las Artes respondan a las necesidades específicas de las enseñanzas artísticas superiores. El sindicato considera que estos centros deben disponer de "espacios y recursos propios" y contar con unas infraestructuras adecuadas para desarrollar su actividad.
La organización también quiere intervenir en el proceso de regulación de estos estudios que está desarrollando el Ministerio. ANPE pretende que la nueva normativa tenga en cuenta las particularidades de Baleares y que su aplicación sirva para "mejorar las condiciones del profesorado".
Entre las medidas que plantea negociar se encuentra el desarrollo de una carrera profesional, así como la equiparación de las condiciones laborales entre el personal especialista y titular. El sindicato también reclama otras mejoras que permitan hacer "más atractiva la permanencia del personal" que hace posible la formación superior en música y arte dramático en las islas.
Suscríbete para seguir leyendo
- El temporal destroza en quince minutos la finca de un 'pagès' en Mallorca: 'Es una bomba
- La brecha entre la educación pública y privada se reduce en Baleares pese al desplome general de los resultados en PISA
- La trituradora de Son Espases: al menos doce salidas de altos cargos bajo la gerencia de Cristina Granados
- Hoteleros de Mallorca: «Nos preocupa lo vivido este verano con las olas de calor»
- El presidente Gabriel Le Senne y la vicepresidenta Marga Prohens
- Álvaro cumple su sueño con el premio de la Lotería de Navidad en la Fórmula 1 de Madrid: 'Es la mejor experiencia de mi vida
- Rels B, Buika y Michael Douglas, protagonistas de unos premios del Consell de Mallorca con reivindicaciones
- Sor Lidia celebra sus cien años en Mallorca: la monja que ha pasado por conventos de toda España