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ANPE reclama mejorar las condiciones laborales del personal de las enseñanzas artísticas superiores en Baleares

El sindicato pide impulsar las nuevas instalaciones del Parque de las Artes y participar en la regulación de estos estudios

Conservatorio Superior de Baleares.

Conservatorio Superior de Baleares. / MANU MIELNIEZUK

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Juan A. Moreno

Juan A. Moreno

Palma

ANPE reclama una mejora de las condiciones laborales del personal docente y de administración y servicios de las enseñanzas artísticas superiores de Baleares. El sindicato anuncia que se presentará como nueva fuerza al Comité de Empresa del Conservatorio Superior de Música de Baleares (CSMIB) y de la Escola Superior de Arte Dramático de Baleares (ESADIB) en las elecciones sindicales del próximo 17 de septiembre.

La organización sindical pretende participar en la regulación de la nueva normativa estatal que afectará a estos estudios, así como negociar con la Administración un nuevo acuerdo que mejore las condiciones del personal laboral.

Más recursos

Uno de los principales objetivos de ANPE será reclamar que las nuevas instalaciones previstas en el Parque de las Artes respondan a las necesidades específicas de las enseñanzas artísticas superiores. El sindicato considera que estos centros deben disponer de "espacios y recursos propios" y contar con unas infraestructuras adecuadas para desarrollar su actividad.

La organización también quiere intervenir en el proceso de regulación de estos estudios que está desarrollando el Ministerio. ANPE pretende que la nueva normativa tenga en cuenta las particularidades de Baleares y que su aplicación sirva para "mejorar las condiciones del profesorado".

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Entre las medidas que plantea negociar se encuentra el desarrollo de una carrera profesional, así como la equiparación de las condiciones laborales entre el personal especialista y titular. El sindicato también reclama otras mejoras que permitan hacer "más atractiva la permanencia del personal" que hace posible la formación superior en música y arte dramático en las islas.

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