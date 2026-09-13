El comercio de Mallorca «no llora» por sus ingresos a las puertas del otoño

«Al comercio se le acusa de llorar siempre, pero en estos momentos no hay motivo para ello», ironiza la presidenta de la patronal mayoritaria en el sector (Afedeco), Joana Manresa, que pone en valor los resultados conseguidos por su sector durante el verano. Su homóloga en Pimeco, Carolina Domingo, hace una valoración similar, con el matiz de que la demanda de la clientela extranjera «está funcionando bien», frente a un consumidor local «mucho más prudente y con ventas más contenidas».

Este balance positivo es respaldado por el presidente de las asociaciones de Jaume II y Oms, Pedro Mesquida, que habla de un agosto «incluso mejor que el del pasado año» y de una entrada en septiembre «similar a la de 2025, que fue muy bueno y que firmaríamos ahora mismo por repetir». Sobre este punto, destaca el impacto que en el resultado final ha tenido para Palma la llegada de cruceros, y en este apartado señala el lunes como el mejor día de la semana.

El comercio hace un buen balance del verano. / G. Bosch

Buen dato de los grandes

Desde las grandes empresas del ramo se habla igualmente de un verano positivo de la mano del gasto realizado por los extranjeros, y se coincide con las asociaciones del comercio tradicional en que las ventas al cliente local están teniendo una evolución mucho más moderada, con gastos que crece a ritmos similares a los que lo hace la inflación. En cualquier caso, se señala que durante las últimas semanas la campaña vinculada al regreso a las aulas de los alumnos «está tirando mucho».

La coincidencia de todos los representantes del sector comercial de Mallorca a la hora de apuntar un cierre positivo del verano contrasta con los malos resultados esgrimidos desde los sectores de la restauración y del ocio nocturno, desde los que se ha reconocido incluso que han tenido que reducir sus plantillas en pleno verano ante la necesidad de hacer un recorte de los gastos que acompasara la bajada que se ha estado dando en sus ingresos, un ajuste de personal que había sido detectado y criticado desde el sindicato UGT.

Previsiones para el otoño

De cara a las próximas semanas, las previsiones del sector mantienen el optimismo. La presidenta de Afedeco pone de relieve que la desestacionalización turística que se está registrando en Mallorca juega a favor del sector, con una presencia en la isla durante los meses de septiembre y octubre de un visitante de mayor poder adquisitivo y que es más proclive que el de julio y agosto a recorrer la isla y a repartir su gasto más allá del alojamiento hotelero. Este mismo análisis es el que expone Pedro Mesquida, que señala además que la previsión de que el invierno de la isla va a ser relativamente cálido favorece la llegada de la clientela europea.

Joana Manresa, presidenta de Afedeco. / B. Ramón

Desde las grandes empresas de comercio se coincide con esas estimaciones, y se pronostica un septiembre y octubre con un buen nivel de ingresos procedente de los visitantes extranjeros.

Respecto al consumo local, el hecho de dar señales de estancamiento no genera alarma en el sector, al considerar que los buenos niveles de empleo estivales y los ingresos conseguidos durante la temporada alta van a permitir a las familias residentes mantener el nivel de gasto a pesar de los obstáculos vinculados al coste de la vivienda y a la elevada inflación que se registra en estos momentos. De este modo, se pronostica una reactivación «suave» de las compras realizadas por los mallorquines, según se espera desde las grandes superficies.

Joana Manresa habla también de estabilización en el consumo local, pero no de decrecimiento, y junto a Carolina Domingo avisa del esfuerzo que el comercio tradicional va a hacer para atraer a la clientela residente y para fidelizarla, de ahí que esta última hable de optimismo de cara a los próximos meses.