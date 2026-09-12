Mallorca revive la coronación de Jaume II y una ofrenda a su tumba en la celebración de la Diada

Mallorca ha celebrado esta mañana su Diada con la recreación de la coronación del rey Jaume II, una ofrenda floral a su tumba y una liturgia.

El acto de representación de la coronación de Jaume II ha tenido lugar a las 10:30 horas en la iglesia de Santa Eulàlia, en Palma, y ha servido para conmemorar el 750 aniversario de la muerte de Jaume I y recordar el nacimiento de la Corona de Mallorca.

Han asistido, entre otras autoridades, los presidentes del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y del Parlament, Gabriel Le Senne.

A las 12:00 horas ha tenido lugar una liturgia en la Catedral de Mallorca. En el portal mayor, la comitiva, a la que se ha sumado la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha sido recibida por el decano presidente de la Seu, Antoni Vera.

Tras la celebración religiosa, el Coro de la Capilla de la Catedral y los ministriles han interpretado el himno de Mallorca, 'La Balanguera', cuya versión musicada cumple 100 años. Después ha sido el turno de la ofrenda floral en el sepulcro de Jaume II.

Actos previstos para la tarde

Sobre las 19.00 horas y en el Teatre Principal de Palma, tendrá lugar el acto de entrega de los Premios, Honores y Distinciones 2026 que concede el Consell de Mallorca.

Se otorgará la Medalla de Honor y Gratitud de la Isla de Mallorca a Antònia Rosselló, Fundació La Sapiència, Antoni Vidal Ferrando, Toni Ballador, Hipercentro, Can Company, Grup d'Empreses Roig, Cucorba, Miguel José Deyà Bauzà, Montserrat Pons i Boscana, Federació Balear de Tir de Fona y Tomeu Penya. También, a título póstumo, a Tomàs Martínez, Pere Sampol y Antònia Matamalas.

Los Premios Jaume II recaerán en Encesa pels Drets Humans, Isabel Calero, Bar Bosch, Gremi de Margers de Mallorca, Miquel Ballester Julià, Asnimo, Colegio Madre Alberta, Regimiento de Infantería Palma 47 y Joan Mas i Vives.

Asimismo, se nombrará Hijo Adoptivo de la Isla de Mallorca al actor Michael Douglas e Hijo Predilecto e Hija Predilecta de la Isla de Mallorca a los artistas Rels B y Concha Buika.

Los Premios, Honores y Distinciones son los máximos reconocimientos que otorga el Consell de Mallorca y tienen como finalidad distinguir a personas y entidades que han contribuido de manera significativa al desarrollo, la proyección y el prestigio de Mallorca desde diferentes ámbitos de la vida social, cultural, educativa, deportiva, empresarial y solidaria.