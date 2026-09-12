José Ignacio Carnero: «A los muertos españoles les han entrado ganas de hablar»

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Está usted basado en hechos reales?».

Todos llevamos una novela encima, no distinguimos lo real de lo que contamos. Cuando pones una palabra por escrito, mientes, porque a la vida no le importan las palabras, la estás traduciendo.

‘Los fabuladores’: Dos docenas de exiliados portugueses y españoles secuestran un transatlántico en 1963.

Es lo que el lector necesita saber de inicio, un suceso completamente olvidado de la historia de España. Cómo es posible que ocurriera y no sepamos nada.

¿‘Los fabuladores’ preludian los grandes secuestros de aviones de los años setenta?

Su antecedente más claro es el éxito de la revolución cubana, y son un preludio de la era de la acción directa y los secuestros. Creen que un pequeño grupo organizado puede cambiar las cosas.

¿‘Los fabuladores’ eran terroristas?

Es una pregunta importante, inevitable, incómoda y muy complicada de responder. Es muy complejo definir a un terrorista y no he escrito una novela política, pero no eludo que emplearon la violencia y que una persona murió en el asalto al ‘Santa María’.

¿‘Los fabuladores’ no riman casualmente con los descubridores y conquistadores?

La épica sí que estaba y resonaba en sus cabezas, mucha lectura de novelas de aventuras y un toque imperialista en Galvao, el antiguo administrador colonial portugués.

Su libro lleva implícita la comparación de las dictaduras de Franco y Salazar.

Había coincidencias y diferencias. Colaboraban, había un Pacto Ibérico, pero Los fabuladores eligen un barco portugués porque en ese país no hubo nunca una pena de muerte en el Código Penal. La dictadura portuguesa no era tan visceral y giraba a alguna revolución menos que la española, quien haya estado en Portugal lo va a entender. La gente habla muy alto en España. El aeropuerto de Lisboa se llama ‘Humberto Delgado’, el general asesinado por la policía salazarista. El de Madrid es ‘Adolfo Suárez’.

Es imposible que vuelva a gobernar la extrema derecha, que dirían en Alemania.

Vivimos en un momento muy peligroso, parece complicado que volvamos atrás de forma tan contundente, aunque empezamos a ver la reaparición de los monstruos. No estamos en los años treinta, pero hemos renunciado a buscar un mundo mejor

El secuestro del ‘Santa María’ es desconocido por la mayoría de sus lectores, empezando por mí.

También lo era para mí. ¿Cómo es posible que eso suceda? Tal vez porque perduran los sucesos que encajan mejor en el relato, cómo encuadrar el secuestro de un transatlántico en el camino a la transición española de la década siguiente. En Portugal es un caso más conocido.

Sus secuestradores debieron vivir el tránsito a la democracia.

Algunos no llegaron a verlo, eran mayores y el secuestro no fue una aventura adolescente. El comandante republicano español Jorge de Sotomayor lo vivió con mucha decepción, porque confiaba en una ruptura revolucionaria que no se produjo.

Sus personas muertas «callan y nos dejan hablar», pero los muertos españoles son bastante ruidosos.

Sí, están muy activos. Llevaban callados mucho tiempos y les han entrado ganas de hablar, tienen necesidad de contarlo. Nos pasa a todos, sales de un encierro y le sueltas tu historia al primero que te encuentras.

¿Cuántos kilómetros le ha costado esta novela?

Ufff, muchísimos. Sao Paulo, Caracas, Friburgo, Lisboa, Alentejo, numerosos viajes a Galicia. Es más divertido que estar encerrado en tu habitación. Investigas y conoces a mucha gente.

¿Desde Javier Cercas es inevitable el narrador entrometido?

Tenía la necesidad de un narrador que se pareciera a mí, al entrar en un terreno más viscoso no me bastaba con la objetividad fría y desapasionada. Como decía Valéry, «qué sería de nosotros sin la ayuda de lo que no existe».

Dice usted que quiere ser creído, ¿no ha hecho ninguna trampa?

Cuando escribes, haces trampas. Hay que conmover, te esfuerzas al máximo por adaptarte a la realidad, pero es una batalla perdida.

¿Las revoluciones tampoco sirven para nada?

Somos hijos de la Revolución Francesa. No sirven en el modo que los revolucionarios pensaban, pero siembran algo que germinará con una forma inesperada.

¿La escritura es más apasionante que la ley?

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Hay muchos puntos de conexión, porque los abogados también contamos una historia, nuestra función es convencer al juez de que exponemos el relato adecuado. ¿Convenceré como novelista al lector?