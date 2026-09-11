Son Espases supera los 1.600 trasplantes renales realizados en 41 años: El largo camino desde las primeras experiencias a los autotrasplantes

El Hospital Universitario Son Espases ha superado este verano los 1.600 trasplantes renales realizados en Baleares desde que en 1981 se llevó a cabo el primero en el antiguo Hospital Son Dureta. La cifra consolida el programa de trasplante renal de la comunidad, que mantiene una evolución creciente tanto en el número de intervenciones como en la complejidad de los procedimientos, informa el Servei de Salut de Baleares.

Durante este año, Son Espases ya ha realizado 46 trasplantes renales, con una tasa de supervivencia superior al 90% al cabo de un año, en línea con los resultados registrados en los ámbitos estatal y europeo. Desde 2007, además, en Baleares se han efectuado al menos 60 trasplantes renales cada año.

En el caso de los trasplantes procedentes de donante vivo, los receptores son mayoritariamente hombres de entre 30 y 60 años que se encuentran en situación de prediálisis. Las donantes son principalmente mujeres de entre 40 y 60 años con relación genética con el receptor.

Uno de los avances incorporados al programa es la participación de Son Espases en PATHI, destinado a pacientes incluidos en lista de espera que presentan una elevada complejidad inmunológica y, por tanto, tienen más dificultades para encontrar un órgano compatible. Gracias a este programa, el hospital ha podido trasplantar a 33 pacientes que, debido a su situación inmunológica, tenían muy pocas posibilidades de encontrar un donante compatible.

Se calcula que alrededor del 20% de los pacientes que esperan un trasplante renal en España están hiperinmunizados. En estos casos, el sistema inmunitario ha desarrollado anticuerpos capaces de identificar como extraños a la mayoría de los órganos disponibles, como consecuencia de experiencias previas como embarazos, transfusiones sanguíneas o trasplantes anteriores.

La participación de Son Espases en PATHI permite ofrecer una alternativa terapéutica a estos pacientes y requiere la coordinación de inmunólogos, nefrólogos, urólogos y del equipo de Coordinación de Trasplantes.

A estos avances se suman las nuevas técnicas quirúrgicas desarrolladas por el Servicio de Urología. Desde 2023, el hospital ha realizado con éxito ocho autotrasplantes renales. Esta intervención consiste en extraer el riñón del propio paciente mediante laparoscopia, repararlo y volver a implantarlo en otras condiciones, utilizando la misma incisión para ambos procedimientos.

La técnica, mínimamente invasiva, es similar a la empleada para obtener órganos de donantes vivos, pero en este caso permite conservar la funcionalidad de un riñón que, de otro modo, podría perderse.

Precisamente, la cirugía mínimamente invasiva aplicada a la extracción de órganos de donantes vivos permite preservar mejor tanto la funcionalidad del órgano como el bienestar del donante. El objetivo es reducir las consecuencias de la intervención y mejorar los resultados de supervivencia tanto del órgano trasplantado como del receptor.