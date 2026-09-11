Son Espases supera los 1.600 trasplantes renales realizados en 41 años: El largo camino desde las primeras experiencias a los autotrasplantes
El hospital ha efectuado 46 intervenciones este año y la supervivencia de los pacientes supera el 90 % al cabo de doce meses
El Hospital Universitario Son Espases ha superado este verano los 1.600 trasplantes renales realizados en Baleares desde que en 1981 se llevó a cabo el primero en el antiguo Hospital Son Dureta. La cifra consolida el programa de trasplante renal de la comunidad, que mantiene una evolución creciente tanto en el número de intervenciones como en la complejidad de los procedimientos, informa el Servei de Salut de Baleares.
Durante este año, Son Espases ya ha realizado 46 trasplantes renales, con una tasa de supervivencia superior al 90% al cabo de un año, en línea con los resultados registrados en los ámbitos estatal y europeo. Desde 2007, además, en Baleares se han efectuado al menos 60 trasplantes renales cada año.
En el caso de los trasplantes procedentes de donante vivo, los receptores son mayoritariamente hombres de entre 30 y 60 años que se encuentran en situación de prediálisis. Las donantes son principalmente mujeres de entre 40 y 60 años con relación genética con el receptor.
Uno de los avances incorporados al programa es la participación de Son Espases en PATHI, destinado a pacientes incluidos en lista de espera que presentan una elevada complejidad inmunológica y, por tanto, tienen más dificultades para encontrar un órgano compatible. Gracias a este programa, el hospital ha podido trasplantar a 33 pacientes que, debido a su situación inmunológica, tenían muy pocas posibilidades de encontrar un donante compatible.
Se calcula que alrededor del 20% de los pacientes que esperan un trasplante renal en España están hiperinmunizados. En estos casos, el sistema inmunitario ha desarrollado anticuerpos capaces de identificar como extraños a la mayoría de los órganos disponibles, como consecuencia de experiencias previas como embarazos, transfusiones sanguíneas o trasplantes anteriores.
La participación de Son Espases en PATHI permite ofrecer una alternativa terapéutica a estos pacientes y requiere la coordinación de inmunólogos, nefrólogos, urólogos y del equipo de Coordinación de Trasplantes.
A estos avances se suman las nuevas técnicas quirúrgicas desarrolladas por el Servicio de Urología. Desde 2023, el hospital ha realizado con éxito ocho autotrasplantes renales. Esta intervención consiste en extraer el riñón del propio paciente mediante laparoscopia, repararlo y volver a implantarlo en otras condiciones, utilizando la misma incisión para ambos procedimientos.
La técnica, mínimamente invasiva, es similar a la empleada para obtener órganos de donantes vivos, pero en este caso permite conservar la funcionalidad de un riñón que, de otro modo, podría perderse.
Precisamente, la cirugía mínimamente invasiva aplicada a la extracción de órganos de donantes vivos permite preservar mejor tanto la funcionalidad del órgano como el bienestar del donante. El objetivo es reducir las consecuencias de la intervención y mejorar los resultados de supervivencia tanto del órgano trasplantado como del receptor.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alquila un coche para ir a la UIB y acaba destrozado por el temporal: «Lo tenía a todo riesgo, pero los del rent a car me dicen que no me lo van a cubrir»
- Detienen en Cataluña al líder de la estafa de Lujo Casa que llevaba nueve meses fugado
- Radar meteorológico en directo | Fuertes lluvias en Mallorca y se registran rachas de 109 kilómetros por hora
- Un informe del CNI desclasificado ayer por el Gobierno alerta del crecimiento de la ruta migratoria argelina hacia Baleares, la más importante en 2026
- Una conductora encontró el cuerpo de la fallecida en Felanitx al ver su brazo asomar fuera del agua
- Mallorca, en alerta naranja: el cambio de tiempo dejará lluvias intensas, tormentas y fuertes rachas de viento en la isla
- Malestar entre las familias de un colegio de Palma que ha eliminado los viajes de estudios tras un episodio de 'balconing'
- Una empresa alemana de alquiler de muebles se instala en Motorworld Mallorca