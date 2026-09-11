Son Espases, el eje de Mad Maxllorca

Son Espases/Son Dureta fue el mejor hospital que Mallorca pudo imaginar, hoy es una desolación distópica que incumple la mayoría de sus funciones, aunque preserve un papel fundamental en la atención sanitaria más sofisticada. Cuesta distribuir las culpas del colapso entre la pésima gestión de su actual gerente, a la que nadie dedica una palabra amable tampoco en el PP, y la saturación demográfica que comparte con el resto de la isla.

La dimisión semanal por motivos personales, ayer de Natalia Vallés al frente de Enfermería, confirma que la crisis del hospital de referencia es una cuestión personal y de personal. En concreto, del sistema de relaciones interpersonales impuesto por la protegida madrileña de la consellera tabaquista. Al ritmo de descomposición actual, es lícito plantearse si la gerente puede provocar por sí sola una lesión irreversible en las expectativas electorales del PP.

Cuesta elegir entre Son Espases y la Vía de Tortura, como puntas del iceberg de una isla sin redención posible. La salida de la gerente del hospital de anteriores desempeños fue recibida con ovaciones de alivio de sus damnificados. Por fortuna para la causante de la renuncia en masa de los cargos hospitalarios, el Govern de PP/Vox ha renunciado a intentar siquiera la gestión de Mallorca.

Prohens ha desarrollado una estrategia de supervivencia equivalente a Charlize Theron en Mad Max. Recicla invenciones heredadas y oxidadas como la ecotasa, para justificar al Govern más pasivo que vieron los tiempos. Solo se ha mostrado eficiente en la contratación masiva de familiares y amigos, aparte del indulto a los delincuentes urbanísticos.

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Inédito en realizaciones, el Govern planteará la próxima campaña electoral en ‘Mad Maxllorca’ como un rosario de proyectos esotéricos y de primeras piedras virtuales. A cambio, en Son Espases no dejará piedra sobre piedra, abdicando como en el Parlament de la defensa de mujeres que denuncian acoso. El PP sabe de sobras que la isla amenaza ruina, solo reza para que los escombros aguarden a después de las elecciones.