La Sindicatura de Comptes detectó numerosas carencias en los 43 millones concedidos a TIRME por el Consell en 2023

La primera gran aportación extraordinaria del Consell de Mallorca a TIRME para contener la tarifa de residuos en la presente legislatura ya quedó bajo la lupa de la Sindicatura de Comptes. El órgano fiscalizador cuestionó en su informe sobre la Cuenta General de 2023 diferentes aspectos de los 43 millones de euros que la institución insular reconoció aquel año a favor de la concesionaria y advirtió de numerosas carencias en la forma en que se articularon estas ayudas.

El documento, correspondiente al ejercicio de 2023, recoge que el Consell reconoció obligaciones por 43 millones de euros a favor de TIRME con el objetivo de reducir las tarifas por el tratamiento de residuos sólidos urbanos. También destinó otros 611.000 euros a MAC Insular para contener las tarifas de tratamiento de residuos de construcción y demolición.

La Sindicatura señala, sin embargo, que estas subvenciones no figuraban en el Plan Estratégico de Subvenciones de 2023 ni en sus modificaciones posteriores. El informe advierte además de que en el acuerdo de concesión no constaban el régimen jurídico aplicable a la subvención ni el sistema para justificarla y cuestiona la ausencia de otros elementos relativos a la compatibilidad con diferentes ayudas o ingresos y a los plazos y la forma de justificación.

El órgano fiscalizador pone asimismo el foco en el destino y la cuantía de los fondos. Según recoge literalmente el informe, "no queda acreditado" en el expediente que el importe de las subvenciones no superase el coste de la actividad subvencionada, ya fuera de forma individual o sumado a otras ayudas o ingresos.

La Sindicatura también señala que no consta la comunicación de la concesión a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y advierte de que el pago se realizó antes de que los beneficiarios justificaran las ayudas, sin que conste la constitución de garantías para ese abono anticipado.

El informe termina cuestionando el encaje de estos pagos en los contratos de las concesionarias. La Sindicatura señala que "estos pagos no están previstos en los respectivos contratos ni modificaciones posteriores" y añade que tampoco obedecen a un reequilibrio económico dirigido a modular el principio de riesgo y ventura que asume un contratista en una concesión pública.

Las advertencias de la Sindicatura se suman a los otros dos informes conocidos sobre la concesión de TIRME. La Intervención General del Consell cuestionó recientemente la metodología utilizada para calcular la tarifa y calificó de "estratosférica" la rentabilidad de la concesionaria, mientras que una auditoría externa encargada en 2019 por el anterior gobierno insular ya advirtió en 2021 de un posible "enriquecimiento injusto" y planteó revisar el sistema tarifario. Este último documento, que según el PP quedó "en un cajón", abría incluso la puerta a reclamar a TIRME parte de los beneficios obtenidos si se acreditaba ese enriquecimiento.

El PSIB pide frenar la nueva aportación

El Grupo Socialista ha recuperado ahora estas advertencias en plena polémica por la gestión económica de la concesión de TIRME. Los socialistas presentarán una reclamación formal para tratar de frenar tanto el expediente de modificación de la tarifa de residuos como la nueva aportación extraordinaria aprobada el pasado mes de julio. La portavoz de la formación en el Consell, Catalina Cladera, sostiene que los informes disponibles son ya "más que suficientes" para paralizar ambos procedimientos y considera que existen elementos para cuestionar la consistencia técnica y jurídica de las aportaciones realizadas a la concesionaria.

El PSIB interpreta las observaciones de la Sindicatura como un cuestionamiento de la legalidad de aquella primera operación, impulsada por la exconsellera Piar Bonet. El partido sostiene que el informe demuestra que, al menos desde 2024, el gobierno de Llorenç Galmés conocía las dudas existentes sobre la utilización de remanentes para financiar estas aportaciones. "Galmés tendrá que decir por qué lo ha hecho", reprochan los socialistas.

Aquellos 43 millones fueron la primera de las tres grandes aportaciones que el Consell ha realizado durante esta legislatura vinculadas a TIRME. A ellos se sumaron otros 19 millones en 2024 y una nueva partida de alrededor de 41 millones aprobada el pasado julio, hasta superar los 103 millones, según las cifras recopiladas por el Grupo Socialista.

Cladera reclama ahora que el Consell detenga los expedientes en marcha y revise la metodología de cálculo de la tarifa. También pide que la Sindicatura de Comptes elabore un informe independiente sobre la política de residuos de la institución, una iniciativa que llegará el próximo martes al Parlament para la que ha pedido el apoyo del PP.