¿Playa o paraguas? La previsión de la Aemet para este fin de semana en Mallorca
La Aemet prevé unos días con temperaturas sin grandes cambios
El fin de semana en Mallorca estará dominado por el tiempo estable, el sol y unas temperaturas que apenas experimentarán cambios. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene una previsión tranquila para sábado y domingo, aunque introduce un pequeño matiz durante la primera jornada: la posibilidad de que aparezca algún chubasco aislado y ocasional en determinadas zonas de la isla.
La inestabilidad, en cualquier caso, será limitada. La previsión apunta a muchas horas de cielo despejado y a unas condiciones favorables para los planes al aire libre durante buena parte del fin de semana.
Durante toda la jornada de hoy, los cielos se mantendrán poco nubosos o despejados, aunque con algunas nubes de evolución diurna. No se descarta por completo alguna precipitación débil y ocasional durante la tarde, aunque la probabilidad es baja.
Las temperaturas diurnas subirán y las máximas se situarán entre los 27 y los 31 grados, mientras que las nocturnas descenderán, incluso de forma localmente notable en algunos puntos. El viento será flojo y variable, con brisas costeras.
El sábado, con la vista puesta en el interior y el sur
De cara al sábado 12 de septiembre, la Aemet espera en Mallorca un cielo poco nuboso o despejado, aunque durante las horas centrales del día crecerán algunas nubes de evolución.
Esas nubes podrían dejar algún chubasco aislado por la tarde, especialmente en el interior o el sur de Mallorca. La probabilidad es reducida y no se esperan precipitaciones generalizadas, por lo que el sol seguirá siendo el elemento dominante durante la jornada.
Las temperaturas cambiarán poco respecto al viernes, después de una jornada en la que las máximas se moverán entre los 27 y los 31 grados. El viento soplará flojo de componente este, acompañado por las habituales brisas costeras.
Domingo con más estabilidad y sin lluvia prevista
El domingo 13 de septiembre presenta una previsión todavía más estable. AEMET anuncia cielos poco nubosos o despejados, con alguna nube de evolución diurna, pero sin señalar precipitaciones para Mallorca.
Las temperaturas continuarán sin cambios importantes, por lo que se mantendrá el ambiente cálido durante las horas centrales del día.
También el viento será flojo. En Mallorca predominarán las componentes este y nordeste, mientras que en las zonas costeras volverán a aparecer brisas.
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